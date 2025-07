Murió Malcolm-Jamal Warner de The Cosby Show

Malcolm-Jamal Warner, reconocido actor estadounidense conocido por su emblemático papel de Theo Huxtable en la serie The Cosby Show, falleció el domingo a los 54 años en Costa Rica.

De acuerdo con TMZ, el actor falleció por “ahogamiento accidental” tras ser atrapado por una fuerte corriente mientras nadaba durante unas vacaciones en familia en Costa Rica.

Los familiares del actor intentaron comunicarse con su círculo íntimo, pero se negaron a hablar acerca del accidente, según People.

Warner nació en Jersey City, Nueva Jersey, el 18 de agosto de 1970. Su carrera comenzó de forma temprana y alcanzó la fama como el hijo mediano en The Cosby Show (1984-1992), serie que marcó un hito en la televisión por su representación positiva de una familia afroamericana.

Su participación en la serie le valió una nominación al premio Emmy como Mejor Actor de Reparto en Serie de Comedia en 1986, además de múltiples premios Young Artist.

Tras The Cosby Show, Warner continuó con una trayectoria diversa en televisión, cine, música y teatro. Destacó como protagonista en la serie Malcolm & Eddie (1996-2000) y tuvo roles recurrentes en otras producciones como The Resident, Major Crimes, Suits y Reed Between the Lines.

En cuanto a su vida personal, Warner se casó en 1997 con Karen Malina White, con quien tuvo un hijo. La pareja se separó en 2005.

Su inesperada muerte ha generado conmoción entre sus seguidores y compañeros de profesión. Warner deja un legado artístico reconocido y a su familia, de quienes siempre fue muy reservado acerca de su vida privada.

Seguir leyendo:

· Muere a los 61 años Ed Gale el hombre detrás de Chucky

· Paquita la del Barrio partió dejando una millonaria deuda: esto se sabe

· Armera de la película Rust salió de prisión tras cumplir su condena