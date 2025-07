El público de Telemundo pide a Emiro como conductor en “Hoy Día”

Emiro, uno de los grandes ganadores de La Casa de los Famosos Colombia, segunda temporada, ha estado como invitado en el programa “Hoy Día” de Telemundo y su presencia le ha gustado tanto al público que ya muchos fans en las redes sociales están pidiendo la incorporación del colombiano al show.

La verdad es que la idea no es mala, sería digna de considerar porque la presencia joven de Emiro podría funcionar dentro del programa sobre todo por el arrastre que él tiene en la plataformas como TikTok.

Los conductores jóvenes suelen funcionar dentro de los programas matutinos. En su momento, así fue como muchos interpretaron la presencia de un Mauricio Mancera en “Venga La Alegría” o la de William Valdés en “Despierta América”.

Creo honestamente que Emiro podría sumar muchísimo al show, además de que esto le permite a “Hoy Día” seguirse destacando en comparación con “Despierta América”, no porque esto lo vuelva mejor o superior, sino por tener contenido de celebridades que Univision, de momento, no tiene ni tendrá. Esto entonces significa que el público colombiano que guste de Emiro se dirigirá entonces a Telemundo y no a la competencia, por lógica pura.

