Madre inmigrante teme que agentes del ICE se metan en la escuela de sus hijos

A mediados de agosto inicia un nuevo periodo escolar en Estados Unidos, pero la fuerte situación migratoria que continúa en el país, por las masivas detenciones y deportaciones de inmigrantes, mantiene en jaque a madres y padres. ¿Llegarán los agentes del ICE a las escuelas de sus hijos? Es la pregunta que les atemoriza.

“No sabemos si llevarlos o no porque están presentado muchísimos miedos”, expresó Oriana, una inmigrante venezolana y madre de cuatro niños. La familia ingresó a Estados Unidos por vías no autorizadas en 2022 y actualmente reside en Arizona.

“Nos causa mucho temor salir de casa para llevarlos a la escuela o ir al trabajo. Siempre está el miedo de qué pueda suceder en el camino”, dijo Oriana a través de un reporte de Noticias Telemundo.

La venezolana también contó que en una ocasión los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se presentaron en su casa. Aunque afortunadamente lograron superar el episodio, ahora teme que los uniformados lleguen hasta la escuela donde estudian sus pequeños.

Oriana asegura que no oculta nada a sus hijos sobre lo que está ocurriendo en el país, sino que prefiere informarlos y alertarlos de la situación migratoria: redadas, detenciones y deportaciones. Señala que los agentes podrían engañarlos para llegar a ella. “Tenemos un plan para saber qué hacer a la hora de que suceda (un operativo de ICE)“.

¿Pueden los agentes del ICE meterse en las escuelas?

Ayensa Millán, una abogada de inmigración, aclara que existe muy poca probabilidad de que los agentes del ICE puedan entrar a las escuelas. “No hemos visto esa intención por parte del Departamento de Inmigración, aparte de que la información de los estudiantes es privilegiada”.

“Necesitarían la orden de una corte para que cualquier agente del ICE solicite y obtenga la información personal de un estudiante”, añadió Millán.

Sin embargo, Oriana no se confía de lo que pueda ocurrir y, hasta el momento, no tiene decidido si enviará a sus hijos a clases. Jona, uno de sus pequeños, quiso enviar un mensaje a sus compañeros: “No tengan miedo si no tienen papeles, porque van de la mano con Dios”.

Te puede interesar:

· Inmigrantes detenidos en Alligator Alcatraz denuncian vivir “enjaulados como perros” y en hacinamiento

· Inmigrantes en Texas dejan de salir por temor al ICE: no asisten ni al médico

· Le rechazaron la visa de turista para ir a Puerto Rico de vacaciones y reveló las preguntas que le hicieron