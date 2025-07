La Casa Blanca le advierte a un programa de TV que podría ser cancelado si continúa atacando a Trump

Algunos comentarios en contra del presidente Donald Trump emitidos por Joy Behar, copresentadora del programa de televisión “The View”, provocaron malestar en la Casa Blanca al grado de advertirle a la cadena ABC que la emisión del espacio de entretenimiento podría cancelarse en caso de seguir atacando al mandatario de la nación.

La incomodidad en el gobierno surgió a raíz de la emisión del programa trasmitido el miércoles donde Josephine Victoria Behar y su panel de conductoras criticaron arduamente la solicitud del republicano de 79 años para que se habrá una investigación sobre el expresidente Barack Hussein Obama II, esto por presuntamente haber fabricado información falsa que lo ligaba con Rusia.

La presentadora neoyorquina incluso se atrevió a afirmar que Trump está celoso de la popularidad de Obama.

“Antes que nada, ¿quién intentó derrocar al gobierno el 6 de enero? ¿Quién era? No era Obama. Lo que pasa es que está muy celoso de Obama, porque es todo lo que él no es: estilizado, inteligente, guapo, felizmente casado y canta la canción de Al Green ‘Let’s Stay Together’ mejor que él. Y Trump no lo soporta. Lo está volviendo loco. El verde no es un buen color”, señaló.

Los comentarios políticos emitidos por las presentadoras del programa “The View” estarán siendo analizados minuciosamente desde la Casa Blanca. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Al respecto, a través de una declaración emitida a Fox News Digital, Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, lanzó una especie de ultimátum para que la presentadora y su equipo maticen sus comentarios o de lo contrario la temporada 23 del programa “The View” podría ser la última en transmitirse.

“Joy Behar es una fracasada irrelevante que padece un grave caso de síndrome de trastorno por Trump. No sorprende que los índices de audiencia de ‘The View’ alcanzaran un mínimo histórico el año pasado. Debería reflexionar sobre sus propios celos por la histórica popularidad del presidente Trump antes de que su programa sea el siguiente en ser retirado del aire”, enfatizó.

Cabe señalar que, al inicio de la presente administración federal, Susan Summerall Wiles, jefa de gabinete de Donald Trump, anticipó que habría mano dura en contra de la calumnia y las críticas inapropiadas hacia el presidente electo, lo cual parece ya estar sucediendo.

“Mi equipo y yo no toleraremos calumnias, críticas inapropiadas ni dramas”, señaló en una entrevista concedida al sitio web Axios.

