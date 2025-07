Willie Brown, mentor de Kamala Harris, vislumbra difícil que pueda ser gobernadora de California

A unas semanas de que Kamala Harris de a conocer si se postulará o no para tratar de convertirse en gobernadora de California, Willie Lewis Brown JR., quien es considerado su mentor político, le anticipa un camino complejo para lograr dicho objetivo.

Después de perder las elecciones presidenciales frente a Donald Trump, en la ruta de la demócrata afroamericana surgió la posibilidad de contender el próximo año para reemplazar en el cargo al gobernador Gavin Newsom.

Aunque algunas encuestas la ubican como favorita entre los californianos, la exvicepresidenta ha preferido mantenerse cautelosa quizá para analizar quienes serían sus rivales a vencer, pues es consciente de que otra derrota en las urnas podría sentenciar su carrera política.

Mientras la mujer que acumuló $1,000 millones de dólares en donaciones para su campaña presidencial sin lograr ganar en las urnas se atreve a tomar una decisión sobre su futuro, un viejo conocido suyo compartió un vaticinio acerca del posible reto llamando a la puerta.

Durante su participación en el podcast “State of Gold”, Willie Brown expresó que Kamala Harris debe pensar muy bien cuál será su siguiente paso en la política, pues bajo su perspectiva su perfil quizá no se ajusta para gobernar a California.

“Quizás no quiera postularse a gobernadora del estado de California. Tal vez no sea ese el camino que debería tomar. Creo que le será difícil ganar ese puesto”, señaló.

Former Vice President Kamala Harris delivers the keynote speech at the Emerge 20th Anniversary Gala in Kamala Harris analiza que tan viable podría ser ganar las elecciones de su estado natal del próximo año. (Crédito: Godofredo A. Vásquez / AP)

Con la amplia experiencia que encierran sus 91 años y después de haber fungido como presidente de la Asamblea estatal de California y además como alcalde de San Francisco, Brown afirma que existen varios aspirantes complicados de vencer para quien llegó a ser su pupila.

“Hay muchísima gente con mucho talento pensando en ese trabajo. Rick Caruso por ejemplo tiene un gran potencial ejecutivo.

Me he metido en serios problemas dándole consejos a Kamala Harris. Es lo suficientemente audaz, tenaz y bien informada como para que, si usara ese talento, no necesitaría a alguien como yo para aconsejarla”, externó.

A pesar de la cercanía que Kamala Harris llegó a tener con Willie Brown, éste afirma que la relación entre ambos se precipitó en el momento en que le aconsejó no aceptar ser compañera de fórmula del expresidente Joe Biden, en 2020.

