Aleska visitará ‘En Casa con Telemundo’ tras sus encontronazos con Carlos Adyan

El lunes 28 de julio será un día especial para ‘En Casa con Telemundo’, emisión que recibirá la visita de Aleska Génesis, con quien Carlos Adyan y Chiky Bombom han tenido sus encontronazos en los últimos días.

La noticia sobre la visita de la empresaria la dio a conocer el propio presentador boricua en el programa del viernes, en donde adelantó que las puertas del programa siempre han estado abiertas para ella, pero por una, u otra razón, se había negado a asistir.

“Ustedes son testigos de que nosotros invitamos a Aleska Génesis en varias ocasiones a ‘En Casa con Telemundo’ para enfrentar y que ella misma fuese quien desmintiera las versiones que se han dado en torno a su relación con Luca Onestini. Finalmente aceptó la invitación y ella, en un cara a cara con los conductores de ‘En Casa con Telemundo’ desmentirá o simplemente aceptará si las versiones que contamos fueron las reales”, inició diciendo Carlos Adyan.

El mismo presentador detalló que Aleska siempre tendrá las puertas abiertas con todo y los insultos que lanzó en su contra y en contra de sus compañeros de programa.

“Nos llamó cucarachas aplastadas, pero aquí la recibimos muy bien, claro que sí”, soltó Carlos Adyan con ese estilo que lo caracteriza.

Hay que recordar que la citada emisión dio a conocer que Aleska y Luca habían terminado por una supuesta infidelidad de ella, tal y como se los compartió alguien del entorno de ‘El Bambino’, sin embargo la venezolana define todo eso como difamaciones y que lo que realmente pasó entre ellos fue que se dieron un break, pues ella está en Miami, mientras que él en Italia.

“Nosotros no es que hemos terminado… Luca y yo hemos vivido una relación espectacular, nosotros la hemos pasado increíble, llegó en el momento que más lo necesitaba. Él y yo sabemos lo hermosa que ha sido nuestra relación, estuve en Italia, me regresé porque necesito trabajar. Nosotros simplemente nos hemos dado un break, un espacio, un tiempo”, se sinceró la ex de Clovis Nienow y Nicky Jam.

Sigue leyendo: