Ryan García sobre derrota ante Romero: “Tenía problemas en ambas manos”

Ryan García confesó que tenía problemas con sus manos cuando fue derrotado por Rolando ‘Rolly’ Romero, campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el pasado mes de abril y por eso no lanzó golpes.

En una entrevista con la revista The Ring, García comentó que se sentía totalmente indefenso ante Rolly Romero y reveló que después del duelo lloró de la impotencia.

“Esa noche no fui yo. Tenía problemas en ambas manos, después de un año de descanso y un campamento de entrenamiento extraño, entrenando solo cuatro semanas con Derrick James y peleando frente a un público reducido. Tenía un nudillo de la mano izquierda muy inflamado al entrar, dos semanas antes de la pelea. Cualquier cosa que hiciera me lo empeoraba. Estaba peleando prácticamente sin manos, y por eso casi no me veían lanzar golpes”, dijo.

Rolly Romero fue superior a Ryan García durante todo el combate. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Fue la primera vez que me pasaba eso en una de mis peleas. Me costó aceptarlo durante la pelea. Lloré después, no porque hubiera perdido, sino porque estaba indefenso. Es horrible cuando eres un competidor, y la verdad es que me sorprendió que Rolly no me atacara. Fue una noche rara y un desastre de principio a fin”, agregó.

En la pelea con Romero, Ryan García fue sorprendido y lo mandaron a la lona con un izquierdazo en el segundo asalto. Desde ese momento, ‘Rolly’ lo dominó por completo y al final se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces (115-112,115-112, 118-109).

Además, el estadounidense conquistó el cinturón de las 147 libras de la AMB. Esta es la tercera vez que García pierde la oportunidad de convertirse en campeón.

Después del combate, Rolly Romero manifestó que está dispuesto a darle revancha a Ryan García y el californiano aceptó. Ahora, según reportes, ambos equipos están negociando para subir al ring nuevamente en diciembre.

Ryan García y Rolly Romero podrían enfrentarse nuevamente a finales de año. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se coronó campeón de la AMB en las 147 libras después de dominar con facilidad a King Ry. El peleador estadounidense ahora tiene marca de 17 victorias (12 por la vía rápida) y dos derrotas.

Sigue leyendo:

· Ryan García y Rolly Romero negocian revancha, según reportes

· Ryan García elogia a Rolly Romero y reconoce que no fue su noche

· Ryan García cae derrotado ante Rolly Romero en show en Times Square