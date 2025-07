Productos que debes evitar comprar en Walmart para ahorrar más

Aunque Walmart es conocida por sus precios bajos y conveniencia, no siempre es la mejor opción cuando se trata de ciertos productos. Muchos consumidores descubren que en algunos casos pagar más por productos en otras tiendas puede resultar en una mejor relación calidad-precio. Si estás buscando ahorrar más, aquí te presentamos algunos productos que es mejor evitar comprar en Walmart y las mejores alternativas, de acuerdo a los resultados de un estudio realizado por Reader’s Digest.

Electrodomésticos

Walmart ofrece precios competitivos en electrodomésticos, pero su política de devoluciones ha dejado a muchos clientes insatisfechos. La garantía de un año es clara, pero la flexibilidad para devolver artículos defectuosos no siempre está garantizada.

Frutas y verduras frescas

A pesar de su conveniencia, Walmart no siempre tiene los precios más bajos para productos frescos. Su enfoque en marcas nacionales en lugar de productos locales puede hacer que los precios sean más altos.

Crema espesa

Si bien Walmart puede ofrecer precios atractivos en muchos productos lácteos, la crema espesa no es uno de ellos. En muchos casos, puedes encontrar precios más bajos en otras tiendas como Aldi o Sam’s Club, incluso cuando Walmart es parte de la misma compañía que Sam’s Club. Por lo tanto, si necesitas crema espesa, busca alternativas en estos otros puntos de venta.

Tinta para impresora

Sorprendentemente, la tinta para impresora puede ser mucho más cara en Walmart que en otras tiendas especializadas. Mientras que tiendas como Staples ofrecen descuentos y ofertas de paquetes, Walmart suele vender los cartuchos a su precio completo de fabricante. Si buscas ahorro, compara precios en varias tiendas antes de comprar.

Pañales

Aunque Walmart es conocida por sus “precios bajos” en artículos esenciales, los pañales y la fórmula infantil no siempre son los más baratos.

Carnes

La carne de Walmart tiende a ser más cara que en otras tiendas como Costco, y además, algunos consumidores han informado que su calidad es inferior. Si buscas ahorrar y obtener productos de mejor calidad, es mejor Walmart no suele ser la mejor opción

Muebles

Aunque Walmart tiene muebles con precios atractivos, la calidad de estos artículos no siempre es la mejor. Los muebles más económicos de Walmart no están hechos para durar, lo que puede resultar en un gasto innecesario a largo plazo.

Pizzas congeladas

Si eres fanático de la pizza hawaiana, no te dejes engañar por los precios bajos de la pizza congelada Great Value en Walmart. A pesar de ser barata, su sabor no siempre es el mejor y muchas veces carece de ingredientes como la piña.

Paquetes de tecnología

Los paquetes de tecnología en Walmart pueden parecer una buena oferta a primera vista, pero a menudo incluyen productos adicionales que tal vez no necesites, lo que hace que la “oferta” no sea tan buena como parece. Además, los modelos exclusivos de la tienda pueden no tener las mismas características que otros productos de la competencia.

No siempre tiene los precios más bajos

Si bien Walmart es ideal para muchas compras diarias, no siempre es la mejor opción cuando se trata de ciertos productos. Ya sea por la calidad del artículo, los precios o las políticas de devoluciones, siempre es recomendable comparar precios y opciones antes de tomar una decisión.

