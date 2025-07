Las pequeñas empresas enfrentan mayor impacto negativo por redadas de ICE

Las pequeñas empresas han perdido fuerza laboral, debido a las operaciones de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el gobierno del presidente Donald Trump, ya sea por la detención de trabajadores o por el miedo desatado.

La Iniciativa de Crecimiento Seguro retoma dos reportes recientes para el análisis del impacto de las operaciones migratorias, citando que 5.4 millones de inmigrantes indocumentados pagan impuestos a través de un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

“Muchas de estas personas trabajan o dirigen sus propios pequeños negocios, tal como la política del gobierno federal los instó a hacer. Ahora, las pequeñas empresas se ven perjudicadas financieramente por las deportaciones masivas, y el gobierno federal debería asumir la responsabilidad financiera de esas pérdidas”, considera Frank Knapp Jr., director de la Iniciativa de Crecimiento Seguro.

La organización representa colectivamente a más de 300,000 pequeñas empresas y destaca que éstas se han vueltp “dependientes de los trabajadores indocumentados”, en gran medida por la política migratoria estadounidense.

“Durante décadas, la política migratoria del gobierno federal ha alentado a las personas indocumentadas a conseguir empleo y pagar sus impuestos”, se expone.

Uno de los reportes citados es del Foro Nacional de Inmigración, titulado “Los inmigrantes indocumentados son parte integral de nuestra nación”, donde se destaca la relación de inmigrantes indocumentados con pequeñas empresas.

Se agrega que, por ejemplo en California, el número de trabajadores en pequeñas empresas disminuyó un 7.2 por ciento, pero también un 2.2 por ciento en términos generales.

“Esta drástica caída del empleo, tanto para los no ciudadanos como para los ciudadanos, es impactante, pero no impredecible”, declaró Knapp. “Las pequeñas empresas no pueden producir bienes y servicios cuando su mano de obra es robada o temen ir a trabajar. Estas empresas están perdiendo dinero, e incluso cerrando”.

El reporte destaca que hay una percepción errónea de que los indocumentados no pagan impuestos sobre la renta, pero lo hacen a través de ITIN, aunque los 5.4 millones de personas que contribuyen a las finanzas del país no reciben benficios de Seguro Social.

El Centro Comunitario y Laboral de la Universidad de California en Merced también fue citado sobre la pérdida de empleos.

“El estudio comparó el empleo entre mayo (base) y junio, cuando se produjo un drástico aumento en la aplicación de las leyes federales de inmigración”, se acota.

La Iniciativa de Crecimiento Seguro considera que una forma de atajar le impacto negativo de la política migratoria de Trump es con el proyecto de Ley de Dignidad bipartidista, presentada en la Cámara de Representantes por las congresistas María Salazar (republicana por Florida) y Verónica Escobar (demócrata por Texas).

