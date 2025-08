‘And Just Like That’ termina con la temporada 3 tras críticas generalizadas

El cosmos chic de ‘Sex And The City’ se despide para siempre. Michael Patrick King, creador y showrunner de ‘And Just Like That’, anunció oficialmente que la tercera temporada marcará el cierre definitivo de la icónica franquicia.

La serie de HBO Max, que trajo de vuelta a Carrie, Miranda y Charlotte dos décadas después de su debut original, finalizará con un especial de dos episodios, extendiendo su temporada final de 10 a 12 capítulos.

“Y así, sin más… la narrativa del universo de Sex and The City’ llega a su fin”, expresó King en un nostálgico comunicado. “Me di cuenta de que este podría ser un excelente punto de parada”. Y razón no le falta: ‘And Just Like’ That supo cerrar ciclos, reencontrar personajes y explorar nuevas etapas en la vida de sus protagonistas.

Las protagonistas que volvieron

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis volvieron a encarnar a sus ya legendarios personajes, dejando atrás el brillo de los veintes y abrazando los desafíos (y comedias) de la vida a los cincuenta. La gran ausente, como era de esperarse, fue Kim Cattrall, quien solo hizo un cameo fugaz al final de la segunda temporada.

Sin embargo, la serie logró incorporar nuevas voces y rostros: Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Chris Jackson, y las ya despedidas Sara Ramírez y Karen Pittman, sumaron diversidad y frescura a esta versión más contemporánea del show.

A pesar de las críticas mixtas tras su estreno en 2021, ‘And Just Like That’ conquistó una nueva audiencia y se mantuvo enganchados a los fans de siempre. King confesó que él y Parker retrasaron el anuncio del final para no empañar la experiencia de ver la tercera temporada con la pesada palabra “final” rondando desde el principio.

El universo creado por Darren Star y catapultado por HBO en 1998 no solo marcó una era, sino que logró, milagrosamente, sobrevivirla. Y como bien dijo King, esta era una serie diferente: “Hay una diferencia entre los 35 y los 55”. No solo en edad, sino en la mirada. Lo que antes era champagne en Manhattan y citas de ensueño, ahora es reflexión, pérdidas, reencuentros y la belleza de seguir descubriéndose.

Kristin Davis lo resumió con encanto: “El hecho de que pudiéramos hacer dos series sobre los mismos personajes es una locura, alucinante. Estoy muy contenta de que nos lo permitieran”.

Así que sí, es el final. Pero como buena historia neoyorquina, no sin antes dejarnos un último brindis, unos tacones bien puestos y un par de frases inolvidables.