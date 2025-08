Fernando Colunga aclara su postura ante la polémica con Nicola Porcella

Luego de varias semanas de dimes y diretes, el actor Fernando Colunga ha roto el silencio con respecto a la filtración de un audio en el que Nicola Porcella habría hablado sobre su orientación sexual, así como la supuesta cifra que obtendría como resultado de su protagónico en el melodrama “Amanecer”.

En un encuentro reciente con la prensa, el galán de la pantalla chica no pudo evitar los cuestionamientos al respecto, por lo que decidió aclarar la situación de una vez por todas.

Con la personalidad frontal que lo caracteriza, Fernando Colunga aseguró que formar parte del mundo del entretenimiento abre la puerta a este tipo de rumores, pero prefiere no alimentarlos: “No desgasta, es lo divertido del negocio”, sentenció.

El famoso de 59 años no perdió la oportunidad de bromear sobre la polémica y hasta terminó nombrando a Nicola Porcella su “vocero” de ahora en adelante: “Después de todo esto que se suscitó con este señor (Nicola) he decidido que es mi vocero personal porque todo lo que el señor dice, todo el mundo lo replica (…) Así vamos a trabajar, yo te digo, tú dices, y ahí nos vamos“, añadió durante la presentación del tema oficial de la telenovela “Amanecer”.

Fernando Colunga puso punto final a la polémica dejando claro que sus prioridades son su familia y cumplir su trabajo como se debe, haciendo caso omiso de lo que se diga en redes sociales.

“Un viernes con la familia es lo único que no puedes recuperar en la vida. A mí la vida me ha premiado con una familia muy bonita. Todos tenemos altas y bajas pero trato de sacar lo positivo, el trabajo me llama y me dice para dónde tengo que ir“, señaló.

Estas declaraciones surgen luego de que el propio Nicola Porcella negara rotundamente que el discurso captado en audio y difundido por diversos medios hubiera hecho alusión a la orientación sexual y sueldo de su compañero de escena.

“Han sacado de contexto todo. Primero, no digo la palabra que dice ahí y todo el mundo se está colgando de eso. No digo nada de eso, allí está y pueden escucharlo“, dijo el peruano en su momento a través de redes sociales.

