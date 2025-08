Como un testamento, inmigrante prepara sus bienes para su esposa e hijo en caso de que ICE lo arreste

Enrique, un inmigrante cubano de 40 años que llegó a Estados Unidos en 2021, vive con la ansiedad de que cualquier día podría ser detenido por agentes de inmigración, lo que le ha llevado a tomar una decisión, respecto a sus finanzas y lo que ha logrado en el país durante cuatro años.

Aunque aún no ha sido arrestado por agentes de ICE ni otra autoridad migratoria, su estatus de residencia no ha cambiado desde que recibió el formulario I-220A, un documento que le permite permanecer en el país mientras su caso sigue pendiente.

Consciente de los riesgos que atraviesan los inmigrantes en EE.UU., Enrique decidió anticiparse a cualquier escenario. Como si se tratara de un testamento, preparó poderes notariales para sí mismo, su esposa y su hijo.

Incluso, nombró a un amigo de confianza como agente autorizado para que pueda tomar decisiones legales en caso de que él quede bajo custodia.

“Uno no duerme con las preocupaciones, con este miedo, que no lo puedo controlar, que se escapa de la mano, porque no soy yo solamente, es mi familia”, expresó Enrique al diario El País.

“Mañana mismo, ni que Dios lo quiera, te cogen en un retén, te meten en un hueco y nadie se entera dónde estás y lo pierdes todo, se te acabó tu vida”, comentó.

Enrique quiere que su familia esté protegida en caso de que lo arresten

Cada poder notarial le costó cerca de $200 y, como medida adicional, retiró sus ahorros del banco, dejando solo lo justo para pagar los gastos esenciales de su hogar.

Para él, la tranquilidad de saber que su familia podrá acceder a sus bienes si algo ocurre no tiene precio.

La experiencia de Enrique no es aislada, ya que organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC) han comenzado a distribuir paquetes informativos que orientan a las familias a prepararse legal y emocionalmente ante una posible detención.

Estos planes de preparación familiar incluyen una guía de derechos constitucionales, listas de contactos clave, como abogados, consulados y empleadores, y una recopilación de documentos importantes que deberían estar siempre a mano.

Asimismo, FLIC organiza talleres comunitarios donde las personas aprenden cómo completar estos formularios y qué pasos seguir en caso de emergencia.

