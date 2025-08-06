Trump anuncia aranceles del 100% a semiconductores y chips de computadora

El presidente Donald Trump anunció que planea imponer aranceles del 100% a los chips y semiconductores de computadora, con la excepción de las empresas que se han comprometido a fabricarlos en Estados Unidos.

“Impondremos un arancel de aproximadamente el 100 % a los chips y semiconductores”, declaró Trump en un evento en la Oficina Oval el 6 de agosto con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, quien visitaba la Casa Blanca para anunciar planes para una inversión adicional de $100,000 millones de dólares en Estados Unidos.

Apple subirá a $600,000 millones de dólares sus inversiones en el país, ampliando su producción y creando puestos de trabajo, con el fin de evitar los aranceles de Trump.

“Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos o se han comprometido a fabricar sin lugar a dudas en Estados Unidos, no se les aplicará ningún cargo”, aseguró el mandatario.

Trump, que esta semana avanzó su intención de anunciar gravámenes a esos componentes de alta tecnología, dijo que “a todos los chips y semiconductores que entren a Estados Unidos se les aplicará un arancel del 100%”.

Con esta decisión, Trump busca traer este tipo de producción al país para favorecer la industria.

Los aranceles sobre chips y semiconductores podrían aumentar los precios de bienes como computadoras personales, teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y consolas de videojuegos.

En abril, Nvidia anunció sus planes de fabricar sus supercomputadoras de IA íntegramente en Estados Unidos por primera vez, comprometiéndose a fabricar sus chips avanzados en Arizona y sus supercomputadoras de IA en Texas.

La Casa Blanca elogió la decisión de Nvidia como “el efecto Trump en acción”. “Relocalizar estas industrias beneficia al trabajador estadounidense, a la economía estadounidense y a la seguridad nacional estadounidense”, declaró la Casa Blanca en un comunicado al anunciar los planes de Nvidia.

