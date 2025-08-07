Brandon Blackstock, ex de Kelly Clarkson, pierde la batalla contra el cáncer a los 48 años

La vida a veces nos golpea con noticias que nos recuerdan lo frágil que puede ser todo. Este jueves, el mundo se enteró del fallecimiento de Brandon Blackstock, exmarido de Kelly Clarkson, tras una larga batalla contra el cáncer. Tenía solo 48 años.

Aunque Blackstock mantuvo su enfermedad en privado, se supo que enfrentó un melanoma agresivo (un tipo de cáncer de piel) durante más de tres años. En sus últimos días, estuvo en cuidados paliativos, rodeado de su familia, incluyendo a Kelly, quien, a pesar de su complicado divorcio, estuvo a su lado.

“Ha sido agotador y muy triste”, confesó una fuente cercana a Page Six. “Kelly ha estado trabajando muy duro, además de cuidar a Brandon. A pesar de todo, él sigue siendo el hombre que amó y el padre de sus hijos”.

Kelly Clarkson y Brandon Blackstock estuvieron casados hasta el 2022. Su divorcio fue polémico debido a las múltiples diferencias entre ambos.

Crédito: (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)

Kelly cancela residencia en Las Vegas

La noticia llegó justo un día después de que la cantante anunciara la cancelación de su residencia en Las Vegas, dejando a muchos fans preguntándose el motivo. A través de Instagram, Clarkson compartió un emotivo mensaje:

“Si bien normalmente mantengo mi vida personal privada, el año pasado el padre de mis hijos estuvo enfermo y en este momento necesito estar completamente presente para ellos“.

Y es que, aunque su divorcio en 2022 estuvo lleno de batallas legales (incluyendo una polémica pensión mensual de $115,000), Kelly siempre priorizó el bienestar de sus dos hijos en común: River, de 11 años, y Remington de 9 años.

Lo más sorprendente fue descubrir que, en sus últimos meses, Kelly ayudó a cuidar a su exmarido, incluso tomándose un tiempo libre de su exitoso programa ‘The Kelly Clarkson Show’ para estar con él.

“A pesar de su difícil divorcio, ella nunca dejó de verlo como alguien importante en su vida“, reveló una fuente.

Brandon Blackstock no solo fue conocido por su matrimonio con la estrella de ‘American Idol’, sino también por ser exhijastro de Reba McEntire, quien estuvo casada con su padre, Narvel Blackstock, por más de 25 años.

Aunque su relación con Kelly tuvo altibajos, esta triste historia nos deja una lección: el amor y la familia pueden trascender incluso las rupturas más difíciles.

