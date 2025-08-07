Dean Cain, actor que dio vida a ‘Superman’, se suma al ICE y llama a “proteger Estados Unidos”

El actor Dean Cain, quien diera vida a ‘Superman’ en la década de los 90, sorprendió con la postura que adoptó con respecto a la migración en Estados Unidos, luego de que diera a conocer su decisión de sumarse al ICE con el fin de apoyar las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

El actor, quien estelarizó de 1993 a 1997 la serie ‘Lois & Clark’ y ya tiene 69 años, dio a conocer que asumió el cargo de oficial al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Dean Cain hizo su anuncio por medio de un video que compartió en su cuenta de X, antes Twitter, en donde se dijo orgulloso de su decisión.

“Para quienes no lo sepan, soy agente del orden público, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros servicios de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no solo para hablar de ello. Así que me uní”, dijo en un fragmento de su video.

JOIN ICE!!

We need your help to protect 🇺🇸 pic.twitter.com/cXcUaDcDhY — Dean Cain (@RealDeanCain) August 5, 2025

El reconocido actor también habló sobre su postura y su decisión en una entrevista que otorgó a Fox News, en donde detalló el por qué decidió unir fuerzas con el gobierno federal.

“(Quiero ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses”, recalcó en la conversación.

Ahí mismo detalló todos los incentivos a los que él y los interesados se harían acreedores si se suman al ICE.

Detalló que se les otorga una bonificación de $50,000 dólares, el reembolso de préstamos estudiantiles y beneficios de jubilación.

Sigue leyendo: