El ritual de tu signo para la Luna llena de agosto 2025

La luna llena del 9 de agosto de 2025, conocida como la Luna de Esturión, alcanza su máximo en el signo de Acuario promoviendo la conexión con nuestras aspiraciones, la expresión auténtica y los vínculos emocionales y sociales.

Esta lunación es ideal para soltar lo que ya no sirve y para manifestar con intención.

Aquí te compartimos los rituales ideales para cada signo del zodiaco, según la astrología.

Prepara tu espacio, enciende una vela blanca y permite que la energía de la luna te guíe; puedes hacer este ritual a partir del 7 de agosto y hasta el 13 de mes, cuando las vibras de esta lunación están al máximo.

Aries

Ritual: Escribe tus metas sociales y qué deseas atraer en tus amistades o comunidad. Quema el papel bajo la luna como símbolo de manifestación.

Elemento: Fuego.

Objetivo: Expandir tu red social y aumentar tu influencia positiva.

Tauro

Ritual: Enciende una vela verde y escribe en una hoja tu deseo profesional más profundo. Medita visualizando tu éxito.

Elemento: Tierra.

Objetivo: Impulsar avances profesionales y reconocimientos.

Géminis

Ritual: Haz una lista de viajes o aprendizajes que deseas emprender. Colócala en tu altar lunar y deja una ofrenda (hojas de laurel).

Elemento: Aire.

Objetivo: Expandir tu visión del mundo y abrir tu mente.

Cáncer

Ritual: Toma un baño de luna con sal marina y pétalos blancos. Pide claridad en tus vínculos emocionales y libera energías pasadas.

Elemento: Agua.

Objetivo: Renovar tu energía emocional y fortalecer la intimidad.

Leo

Ritual: Enciende dos velas rosas y medita frente a un espejo afirmando “Merezco amor auténtico”. Visualiza relaciones equilibradas.

Elemento: Fuego.

Objetivo: Sanar relaciones y atraer amor genuino.

Virgo

Ritual: Ordena tu espacio. Luego, escribe en tu diario qué hábitos deseas soltar y qué nuevos quieres incorporar. Quema el papel al final.

Elemento: Tierra.

Objetivo: Renovar rutinas y cuidar tu cuerpo y mente.

Libra

Ritual: Realiza una danza libre bajo la luna o escribe un poema para canalizar tu energía creativa y emocional.

Elemento: Aire.

Objetivo: Despertar la creatividad, el amor y la fertilidad.

Escorpio

Ritual: Limpia tu casa con incienso de mirra y visualiza que tu hogar se llena de luz. Coloca cuarzos en las esquinas.

Elemento: Agua.

Objetivo: Proteger y armonizar el espacio familiar.

Sagitario

Ritual: Escribe una carta que nunca enviarás para soltar pensamientos bloqueantes. Léela en voz alta y quémala.

Elemento: Fuego.

Objetivo: Liberar tu comunicación y tomar nuevas direcciones.

Capricornio

Ritual: Prepara un frasco de la abundancia con arroz, lentejas y una moneda dorada. Guárdalo en tu cocina.

Elemento: Tierra.

Objetivo: Atraer prosperidad económica y nuevas oportunidades.

Acuario

Ritual: Haz un collage de intenciones con imágenes de lo que deseas manifestar. Colócalo donde lo veas diario.

Elemento: Aire.

Objetivo: Manifestar sueños personales y aumentar tu autoestima.

Piscis

Ritual: Medita en silencio con música suave. Coloca amatistas o piedras lunares sobre tu tercer ojo para activar la intuición.

Elemento: Agua.

Objetivo: Despertar tu espiritualidad y sanar desde adentro.

