El ritual de tu signo para la Luna llena de agosto 2025

La luna llena de agosto viene cargada con las energías del revolucionario Acuario; aquí te decimos cómo aprovecharla con un ritual personalizado para tu signo

La luna llena es un excelente momento para efectuar un ritual.

Por  Miguel Angel Castillo

La luna llena del 9 de agosto de 2025, conocida como la Luna de Esturión, alcanza su máximo en el signo de Acuario promoviendo la conexión con nuestras aspiraciones, la expresión auténtica y los vínculos emocionales y sociales.

Esta lunación es ideal para soltar lo que ya no sirve y para manifestar con intención.

Aquí te compartimos los rituales ideales para cada signo del zodiaco, según la astrología.

Prepara tu espacio, enciende una vela blanca y permite que la energía de la luna te guíe; puedes hacer este ritual a partir del 7 de agosto y hasta el 13 de mes, cuando las vibras de esta lunación están al máximo.

Aries

Ritual: Escribe tus metas sociales y qué deseas atraer en tus amistades o comunidad. Quema el papel bajo la luna como símbolo de manifestación.
Elemento: Fuego.
Objetivo: Expandir tu red social y aumentar tu influencia positiva.

Tauro

Ritual: Enciende una vela verde y escribe en una hoja tu deseo profesional más profundo. Medita visualizando tu éxito.
Elemento: Tierra.
Objetivo: Impulsar avances profesionales y reconocimientos.

Géminis

Ritual: Haz una lista de viajes o aprendizajes que deseas emprender. Colócala en tu altar lunar y deja una ofrenda (hojas de laurel).
Elemento: Aire.
Objetivo: Expandir tu visión del mundo y abrir tu mente.

Cáncer

Ritual: Toma un baño de luna con sal marina y pétalos blancos. Pide claridad en tus vínculos emocionales y libera energías pasadas.
Elemento: Agua.
Objetivo: Renovar tu energía emocional y fortalecer la intimidad.

Leo

Ritual: Enciende dos velas rosas y medita frente a un espejo afirmando “Merezco amor auténtico”. Visualiza relaciones equilibradas.
Elemento: Fuego.
Objetivo: Sanar relaciones y atraer amor genuino.

Virgo

Ritual: Ordena tu espacio. Luego, escribe en tu diario qué hábitos deseas soltar y qué nuevos quieres incorporar. Quema el papel al final.
Elemento: Tierra.
Objetivo: Renovar rutinas y cuidar tu cuerpo y mente.

Libra

Ritual: Realiza una danza libre bajo la luna o escribe un poema para canalizar tu energía creativa y emocional.
Elemento: Aire.
Objetivo: Despertar la creatividad, el amor y la fertilidad.

Escorpio

Ritual: Limpia tu casa con incienso de mirra y visualiza que tu hogar se llena de luz. Coloca cuarzos en las esquinas.
Elemento: Agua.
Objetivo: Proteger y armonizar el espacio familiar.

Sagitario

Ritual: Escribe una carta que nunca enviarás para soltar pensamientos bloqueantes. Léela en voz alta y quémala.
Elemento: Fuego.
Objetivo: Liberar tu comunicación y tomar nuevas direcciones.

Capricornio

Ritual: Prepara un frasco de la abundancia con arroz, lentejas y una moneda dorada. Guárdalo en tu cocina.
Elemento: Tierra.
Objetivo: Atraer prosperidad económica y nuevas oportunidades.

Acuario

Ritual: Haz un collage de intenciones con imágenes de lo que deseas manifestar. Colócalo donde lo veas diario.
Elemento: Aire.
Objetivo: Manifestar sueños personales y aumentar tu autoestima.

Piscis

Ritual: Medita en silencio con música suave. Coloca amatistas o piedras lunares sobre tu tercer ojo para activar la intuición.
Elemento: Agua.
Objetivo: Despertar tu espiritualidad y sanar desde adentro.

