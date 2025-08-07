El ritual de tu signo para la Luna llena de agosto 2025
La luna llena de agosto viene cargada con las energías del revolucionario Acuario; aquí te decimos cómo aprovecharla con un ritual personalizado para tu signo
La luna llena del 9 de agosto de 2025, conocida como la Luna de Esturión, alcanza su máximo en el signo de Acuario promoviendo la conexión con nuestras aspiraciones, la expresión auténtica y los vínculos emocionales y sociales.
Esta lunación es ideal para soltar lo que ya no sirve y para manifestar con intención.
Aquí te compartimos los rituales ideales para cada signo del zodiaco, según la astrología.
Prepara tu espacio, enciende una vela blanca y permite que la energía de la luna te guíe; puedes hacer este ritual a partir del 7 de agosto y hasta el 13 de mes, cuando las vibras de esta lunación están al máximo.
Aries
Ritual: Escribe tus metas sociales y qué deseas atraer en tus amistades o comunidad. Quema el papel bajo la luna como símbolo de manifestación.
Elemento: Fuego.
Objetivo: Expandir tu red social y aumentar tu influencia positiva.
Tauro
Ritual: Enciende una vela verde y escribe en una hoja tu deseo profesional más profundo. Medita visualizando tu éxito.
Elemento: Tierra.
Objetivo: Impulsar avances profesionales y reconocimientos.
Géminis
Ritual: Haz una lista de viajes o aprendizajes que deseas emprender. Colócala en tu altar lunar y deja una ofrenda (hojas de laurel).
Elemento: Aire.
Objetivo: Expandir tu visión del mundo y abrir tu mente.
Cáncer
Ritual: Toma un baño de luna con sal marina y pétalos blancos. Pide claridad en tus vínculos emocionales y libera energías pasadas.
Elemento: Agua.
Objetivo: Renovar tu energía emocional y fortalecer la intimidad.
Leo
Ritual: Enciende dos velas rosas y medita frente a un espejo afirmando “Merezco amor auténtico”. Visualiza relaciones equilibradas.
Elemento: Fuego.
Objetivo: Sanar relaciones y atraer amor genuino.
Virgo
Ritual: Ordena tu espacio. Luego, escribe en tu diario qué hábitos deseas soltar y qué nuevos quieres incorporar. Quema el papel al final.
Elemento: Tierra.
Objetivo: Renovar rutinas y cuidar tu cuerpo y mente.
Libra
Ritual: Realiza una danza libre bajo la luna o escribe un poema para canalizar tu energía creativa y emocional.
Elemento: Aire.
Objetivo: Despertar la creatividad, el amor y la fertilidad.
Escorpio
Ritual: Limpia tu casa con incienso de mirra y visualiza que tu hogar se llena de luz. Coloca cuarzos en las esquinas.
Elemento: Agua.
Objetivo: Proteger y armonizar el espacio familiar.
Sagitario
Ritual: Escribe una carta que nunca enviarás para soltar pensamientos bloqueantes. Léela en voz alta y quémala.
Elemento: Fuego.
Objetivo: Liberar tu comunicación y tomar nuevas direcciones.
Capricornio
Ritual: Prepara un frasco de la abundancia con arroz, lentejas y una moneda dorada. Guárdalo en tu cocina.
Elemento: Tierra.
Objetivo: Atraer prosperidad económica y nuevas oportunidades.
Acuario
Ritual: Haz un collage de intenciones con imágenes de lo que deseas manifestar. Colócalo donde lo veas diario.
Elemento: Aire.
Objetivo: Manifestar sueños personales y aumentar tu autoestima.
Piscis
Ritual: Medita en silencio con música suave. Coloca amatistas o piedras lunares sobre tu tercer ojo para activar la intuición.
Elemento: Agua.
Objetivo: Despertar tu espiritualidad y sanar desde adentro.
Sigue leyendo:
• Qué ritual hacer para el portal del león 8/8/25 según tu signo
• Alertan a 3 signos por el reencuentro con alguna expareja en agosto
• Cómo limpiar el karma según tu mes de nacimiento