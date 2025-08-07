La luna llena de agosto 2025 será intensa para 3 signos

El 9 de agosto de 2025, el cielo se iluminará con la Luna llena de Esturión en el signo de Acuario, una lunación que marca un punto de inflexión emocional para todos los signos, pero especialmente para tres en particular: Tauro, Cáncer y Sagitario.

Esta luna llena no solo activa zonas sensibles de sus cartas astrales, sino que también llega con un mensaje claro: es hora de soltar, descansar y volver al centro.

A continuación, descubre por qué la luna llena de agosto afecta más a estos signos del zodiaco, de acuerdo con un reporte de Spiritualify.

1. Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Para los taurinos, agosto se presenta como un alivio emocional después de un largo periodo de sobrecarga.

Han llevado sobre sus hombros responsabilidades, expectativas y presiones que ahora comienzan a disiparse.

La Luna llena activa su décima casa, relacionada con la carrera, el propósito y el reconocimiento público, lo que sugiere que es momento de bajar la marcha y replantearse el verdadero significado del éxito.

¿Qué debe hacer Tauro para aprovechar la energía de la luna llena de agosto? Crea un altar sencillo con una vela blanca, flores frescas y un objeto que represente tu paz interior.

Tómate al menos 30 minutos para estar en silencio, lejos de pantallas. Visualiza cómo todo lo que no te pertenece se disuelve con la luz lunar.

2. Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer es uno de los signos más sensibles del zodiaco y esta Luna llena toca su octava casa, la del renacimiento, los finales y las transformaciones profundas.

Es un momento ideal para dejar ir heridas pasadas, traumas no resueltos y emociones estancadas. Esta lunación es una oportunidad de sanación emocional profunda que les invita a dejar de cargar con el dolor ajeno.

¿Qué debe hacer Cáncer para aprovechar la energía de la luna llena de agosto? Llena una bañera con agua tibia y agrega sal marina, pétalos de rosa y unas gotas de aceite esencial de lavanda.

Mientras te sumerges, repite mentalmente: “Suelto lo que no me pertenece. Me libero con amor”. Permite que el agua te limpie por dentro y por fuera.

3. Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El arquero del zodiaco suele vivir en movimiento, pero esta Luna llena le pide parar. Activando su tercera casa, relacionada con la mente, el aprendizaje y la comunicación, esta lunación le invita a mirar hacia dentro y a conectar con su voz interior. No se trata de hacer más, sino de ser más consciente de su camino.

¿Qué debe hacer Sagitario para aprovechar la energía de la luna llena de agosto? Escribe en un diario sin filtro durante 15 minutos bajo la luz de la Luna.

Luego, elige una página y léela en voz alta. Presta atención a las palabras clave. Termina encendiendo una vela violeta o azul clara para activar tu intuición y conexión espiritual.

¿Por qué esta Luna llena es tan importante?

La Luna llena de agosto 2025 ocurre en Acuario, un signo que invita al desapego, la introspección y la conexión con causas colectivas.

Sin embargo, para Tauro, Cáncer y Sagitario, esta energía se experimenta de forma muy personal, activando procesos de limpieza, reevaluación y reconexión interna.

Es un momento para dejar de exigirse tanto y aceptar el regalo del descanso emocional como parte del crecimiento espiritual.

Escuchar lo que el alma necesita, sin la culpa de no estar “haciendo más”, será clave para cerrar ciclos y abrirse a lo nuevo.

