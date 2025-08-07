Ryan García está abierto a pelear con Teófimo López: “Soy su kriptonita”

Ryan García comentó que está abierto a enfrentar a Teófimo López, campeón de peso welter junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), a continuación porque siempre ha deseado esa pelea.

En una entrevista con la revista The Ring, García declaró que de darse el enfrentamiento con López seguramente lo noquearía, ya que dice que sus estilos se complementan.

“No sé qué le pasa a Teófimo López. Ha estado tranquilo. Si quiere correr, puede conseguirlo. Siempre me ha gustado esa pelea. Nuestros estilos se complementan bien. Creo firmemente que lo noquearía con mi selección y potencia de golpes. Con mi forma de lanzar golpes, lo destrozaría. Definitivamente soy su kriptonita. Llevo mucho tiempo deseando esa pelea. Estoy abierto a cualquier reto”, dijo.

Teófimo López también ha estado interesado en una pelea con Ryan García. Crédito: John Locher | AP

Ryan García quiere que su siguiente paso sea la revancha con Rolando ‘Rolly’ Romero -campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)-, pero su promotor Óscar de la Hoya tiene en mente que el californiano concrete una pelea con Teófimo López en su regreso tras su cirugía en la mano.

Tanto López como García tienen tiempo retándose y provocándose en redes sociales, pero no han concretado el combate. La última vez que subieron al ring el pasado 2 de mayo en el Times Square de Nueva York.

King Ry encabezó esa cartelera y perdió por decisión unánime ante Rolly Romero, mientras que Teófimo López defendió su cinturón al derrotar a Arnold Barboza Jr. también en las tarjetas de los jueces. Como ambos no tiene compromisos programados, este podría ser el siguiente paso para los dos.

Ryan García no pudo con Rolly Romero en el Times Square de Nueva York. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy | Cortesía

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso welter júnior el pasado 2 de mayo. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

