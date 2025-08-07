Trump elogia sus resultados económicos al celebrar 200 días de mandato

El presidente Donald Trump elogió el estado de la economía de Estados Unidos al celebrar los logros de su administración en el día 200 de su segundo mandato en la Casa Blanca el jueves.

La Casa Blanca promocionó el día como “200 días de victorias” para la nación y su economía.

Durante un evento en la Casa Blanca el jueves, en el que se anunció la creación del Día Nacional del Corazón Púrpura, Trump comentó: “Tenemos un país que es el más mejor del mundo en este momento. Hace un año, estaba en serios problemas”.

El anuncio de la Casa Blanca enumera varias promesas que Trump ha cumplido, muchas de las que hizo durante su campaña.

Entre ellas se incluye “la mayor reducción de impuestos de la historia para los estadounidenses de clase trabajadora y media”, incluyendo la exención de impuestos sobre la Seguridad Social, las horas extras y las propinas calificadas.

Las políticas de Trump también cerraron la frontera, crearon “ocho acuerdos comerciales históricos” con importantes socios comerciales y ayudaron al S&P 500 y al Nasdaq a alcanzar máximos históricos en varias ocasiones, según el anuncio.

“La inflación se ha moderado, los negocios están en auge, la economía está creciendo y los precios de los huevos cayeron un 67% desde su punto máximo”, afirma la Casa Blanca.

Trump firmó varias órdenes ejecutivas al celebrar 200 días en la Presidencia

Trump firmó el jueves la orden ejecutiva “Democratizando el Acceso a Activos Alternativos para Inversionistas 401(K)”, que permite a los estadounidenses invertir en activos alternativos con sus cuentas de jubilación y disfrutar de una mayor libertad en sus servicios financieros yprotege contra “demandaciones onerosas” y “extralimitaciones regulatorias”.

También firmó su orden ejecutiva “Garantizando una Banca Justa para Todos los Estadounidenses” para impedir que las instituciones financieras incurran en “prácticas inaceptables” que restrinjan los servicios financieros de personas y empresas debido a creencias políticas o religiosas.

La orden ejecutiva cita la identificación de compras realizadas a través de Cabela’s y Bass Pro Shop, así como aquellas que incluyen términos como “Trump” o “MAGA”, a pesar de no haber evidencia de conducta delictiva.

La orden ejecutiva califica estas políticas como “actividades de desbancarización politizadas o ilegales” que no se basan en “estándares individualizados, objetivos y basados en el riesgo”.

“Como resultado, las personas, sus negocios y sus familias han sido víctimas de desbancarización debido a sus afiliaciones políticas, creencias religiosas o actividades comerciales lícitas”, afirma la orden ejecutiva.

La orden ejecutiva requiere que los reguladores bancarios federales pongan fin a dichas prácticas y realicen esfuerzos razonables para identificar y restablecer a cualquier cliente actual o anterior a quien se le negaron servicios financieros debido a acciones de desbancarización politizadas o ilegales.

