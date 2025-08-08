Guatemala capturó a criminal buscado por EE.UU. implicado en la muerte de 56 migrantes

Daniel Zavala Ramos, alias “Danny ZR”, fue detenido por autoridades de Guatemala este jueves. Es señalado como presunto líder de una red de tráfico de personas vinculada con la muerte de 56 migrantes ocurrida durante un accidente de tráiler en Chiapas, México, en diciembre de 2021.

Zavala fue aprehendido en el municipio de Joyabaj, departamento de Quiché, en la frontera con México, durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional Civil (PNC). Se le trasladó en helicóptero hacia la Torre de Tribunales en la Ciudad de Guatemala, donde se iniciará el proceso judicial para su extradición a Estados Unidos, pues enfrenta una orden donde está acusado de conspiración para introducir ilegalmente a extranjeros a ese país.

La captura fue confirmada por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien detalló en sus redes sociales que Zavala es considerado líder de la estructura criminal conocida como “Los Chiapas”, una organización señalada de traficar migrantes en condiciones de alto riesgo.

“Hemos capturado a alias ‘ZR’, líder de la estructura de tráfico de personas denominada ‘Los Chiapas’, con fines de extradición. Este grupo estuvo involucrado en un accidente en Tuxtla, donde guatemaltecos perdieron la vida”, escribió.

El accidente en Chiapas

A principios de diciembre de 2021, un tráiler que transportaba clandestinamente a más de 150 migrantes volcó en una curva de la carretera Chiapa de Corzo–Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas.

El vehículo, acondicionado precariamente era conducido a alta velocidad, por lo que perdió el control ocasionando el desprendimiento de la caja del camión debido al exceso de velocidad y las malas condiciones mecánicas de la unidad, según señala El Heraldo de Chiapas.

El tráiler se estrelló dejando 56 muertos y más de 100 heridos. La mayoría de las víctimas eran originarias de Guatemala.

Recién ocurrió el accidente, se pensó que se trataba de peregrinos, pero después se confirmó que eran migrantes que habían pagado a “polleros” para llegar a Estados Unidos, pasando por Puebla, en una ruta que sorteó retenes y casetas de cobro, según el sitio La Silla Rota.

Las investigaciones revelaron que “Los Chiapas” forman parte de una organización transnacional con nexos con cárteles mexicanos, y que opera desde el reclutamiento en los países de origen hasta el cruce fronterizo con EE.UU.

Durante las primeras investigaciones, el entonces canciller mexicano Marcelo Ebrard calificó al grupo como una “organización multinacional” especializada en el tráfico de personas, que opera con estructuras en varios países, incluyendo Estados Unidos, y cuentan con apoyo logístico para el papeleo, rutas y recepción de migrantes.

“Es una red que engaña, arriesga y lucra con la necesidad de las personas que buscan un mejor futuro. Tiene vínculos con el narcotráfico, pero su negocio principal es transportar gente a gran escala”, declaró.

Detención de otros involucrados

El arresto de Zavala Ramos se suma a otros operativos realizados en Guatemala. En diciembre de 2024, el Departamento de Justicia guatemalteco informó sobre la captura de cinco presuntos implicados en el mismo caso: Oswaldo Manuel Zavala Quino, Tomás Quino Canil, Alberto Macario Chitic, Josefa Quino Canil de Zavala y Jorge Agapito Ventura, este último detenido en Cleveland, Estados Unidos.

Zavala Ramos es el extraditable número 20 capturado en lo que va del año, según autoridades guatemaltecas, dentro de los operativos contra redes de tráfico de migrantes.

Desde la tragedia, México, Guatemala y Estados Unidos han mantenido reuniones periódicas para intercambiar información y desmantelar estas redes.

