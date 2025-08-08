¿Qué debes saber de la bacteria “come carne” que mantiene en vilo a autoridades de salud?

Debido a que al menos nueve personas han fallecido en Florida y Luisiana debido a infecciones de la conocida bacteria “come carne” (Vibrio vulnificus), autoridades de salud han emitido una alerta acerca del riesgo que representa. En Florida se han registrado 16 infecciones y 5 muertes, mientras que Luisiana reporta 17 casos y otros 4 fallecimientos.

Señalan que esta bacteria carnívora puede causar infecciones graves y potencialmente mortales, y llaman a tener cautela extrema y así evitar infecciones.

Particularmente en Florida, el Departamento de Salud estatal informó que se han registrado casos en los condados de Hillsborough y Bay en la Costa del Golfo de México, pero también en los condados con costa atlántica de St. Johns y Broward, aledaño al condado de Miami-Dade, donde temen que se podría extender. La última de las muertes fue reportada en el condado de Bay, donde van dos casos mortales.

Asimismo, en Louisiana, autoridades sanitarias urgieron a la población a tener cautela para evitar infecciones. “Durante el mismo período de los últimos 10 años, se reportó un promedio de siete casos de Vibrio vulnificus y una muerte cada año”, informaron en un comunicado.

¿Qué es la bacteria “come carne”?

Vibrio vulnificus es una bacteria patógena encontrada en ambientes acuáticos, especialmente en aguas marinas y estuarios. Su presencia está asociada con vibriosis, que puede derivar en sepsis y otros problemas graves de salud.

Las infecciones por Vibrio vulnificus son raras, con una estimación de 80,000 casos de vibriosis anuales en EE.UU., de los cuales solo 100 a 200 son causados por esta bacteria, por eso llana la atención los recientes brotes.

Las personas pueden infectarse al consumir mariscos crudos, particularmente ostras, o mediante heridas expuestas a agua marina. La mayoría de los casos se producen entre mayo y octubre.

Los síntomas son sarpullido, fiebre alta y escalofríos, vómitos, náuseas y cólicos.

Recomendaciones para la prevención

Se aconseja evitar el consumo de mariscos crudos, lavarse las manos al manipular estos alimentos y evitar el contacto con agua de mar si se tiene alguna herida.

Aquellos con condiciones de salud preexistentes deben tener especial cuidado.

Tratamiento de infecciones

El diagnóstico se lleva a cabo a través de análisis específicos, y el tratamiento puede incluir antibióticos y, en casos severos, cirugía para remover tejido infectado. Se exhorta a buscar atención médica inmediata ante síntomas de infección.

Clima contribuye a la proliferación de la bacteria

La proliferación de la bacteria “come carne” está fuertemente influenciada por el clima y la temperatura del agua. Esta bacteria vive en aguas saladas o salobres tibias y se desarrolla especialmente en ambientes cálidos, favorecida por temperaturas elevadas del agua.

El calentamiento global ha contribuido a la expansión de su hábitat hacia zonas más al norte y ha incrementado la frecuencia de infecciones en estas áreas.

La bacteria se multiplica en aguas marinas cálidas , típicamente durante los meses de verano (de mayo a octubre), cuando la temperatura del agua es más alta.

, típicamente durante los meses de verano (de mayo a octubre), cuando la temperatura del agua es más alta. El aumento de la temperatura del mar por el cambio climático está ampliando su distribución geográfica , permitiendo que se encuentre en zonas donde antes era rara, como la Costa Este de Estados Unidos hasta lugares tan al norte como Nueva York o Filadelfia.

, permitiendo que se encuentre en zonas donde antes era rara, como la Costa Este de Estados Unidos hasta lugares tan al norte como Nueva York o Filadelfia. El agua tibia crea un ambiente ideal para que Vibrio vulnificus crezca y aumente su patogenicidad, es decir, su capacidad de causar enfermedades graves.

