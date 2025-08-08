Sofía Rivera Torres responde a las críticas por su físico tras su regreso a la televisión

La presentadora Sofía Rivera Torres rompió el silencio sobre la ola de críticas que recibió sobre su físico luego de reaparecer como panelista en “La Casa de los Famosos México” a solo unos meses de haberse convertido en madre. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Por medio de un video colocado en su cuenta oficial de Instagram, la esposa de Eduardo Videgaray mandó un contundente mensaje en el que puso un alto a los ataques en su contra, argumentando que estos están motivados por imágenes editadas.

“Esta mañana yo desperté con muchos mensajes en mi celular. Algunas personas mostrándome su apoyo y mandándome palabras de aliento, clínicas ofreciéndome servicios de belleza gratuitos (sí me interesa) y cuándo me metí a ver a qué se debía toda esta conmoción, resulta que me encuentro con unas fotos mía de un cuerpo distinto al que tengo“, sentenció la también comediante.

Sofía Rivera Torres mostró ante la cámara el clip original de su participación en el programa: “Ese cuerpo en la foto no se debe a la maternidad, no se debe al karma, es solamente edición y mucha mala leche. Me metí a buscar el clip del que fue tomada esa foto y lo encontré, cómo pueden ver, hasta le quitaron las letritas que salían encima de mi cuerpo”, explicó.

La famosa añadió que actualmente se mantiene enfocada en disfrutar de los aprendizajes que le ha dejado la llegada de su hijo Ferrán. No obstante, aseguró que con disciplina y constancia ya se encamina a retomar su figura antes de ser mamá.

“Si bien es cierto que todavía estoy muy lejos del cuerpo que solía tener, empiezo a ver rastro de mi viejo abdomen“, adelantó.

Torres finalizó su mensaje dando ‘cachetada con guante blanco’ a sus detractores: “El gusto que le haya dado a tantas personas pensar que estoy súper gorda, ¿será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima?, vota, sí o no, ¿tú qué opinas?“, cuestionó.

