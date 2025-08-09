Actriz de ‘Pasión de Gavilanes’ confirma su separación tras más de 10 años de matrimonio

La actriz colombiana Paola Rey, de 45 años y quien dio vida a Jimena Elizondo en ‘Pasión de Gavilanes’, sorprendió con el anuncio que hizo por medio de sus redes sociales.

A través de sus historias de Instagram la celebridad sudamericana detalló que ya está separada de Juan Carlos Vargas, con quien estuvo casada por más de una década.

Aunque su separación no es reciente, sino que se produjo hace más de dos años, fue hasta ahora que la histrión compartió la noticia con sus seguidores.

“Hace dos años y medio tomamos, de mutuo acuerdo, la decisión de separarnos como pareja”, se lee al inicio de su texto.

A continuación detalló que desde entonces ambos se han esforzado en llevar una relación lo más sana posible por el bien del amor que algún día se tuvieron, pero también por los hijos que comparten y que sn su principal motor.

“Desde entonces, hemos atravesado un momento de transformación guiado por el respeto, el cariño y nuestro compromiso incondicional con nuestros hijos, aunque ya no compartimos la vida en pareja, seguimos siendo una familia unida. Nuestra prioridad ha sido y seguirá siendo su bienestar emocional, su estabilidad y su felicidad”, relató.

En la recta final de su comunicado compartió los motivos por los que decidió no hablar antes de su separación y de los motivos que los llevar a seguir sus vida con rumbos distintos.

“Hoy sentimos que es el momento adecuado para compartir esta decisión públicamente. Nos han visto y nos seguirán viendo juntos. Acompañando a nuestros hijos con amor en cada etapa importante de sus vidas.

Nuestra amistad se ha fortalecido, y el vínculo que nos une como padres permanece intacto. Seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes, responsables y amorosos”, concluyó la bella actriz sobre la historia de amor que empezaron a construir desde hace casi dos décadas.

