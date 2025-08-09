Donald Trump asegura que Washington pronto será una de las ciudades más seguras

El presidente Donald Trump asegura que, con las medidas implementadas recientemente por su administración para combatir la violencia y el crimen en la capital de la nación, pronto será una de las ciudades más seguras del país.

El jueves, la Casa Blanca anunció que la administración de Donald Trump desplegaría agentes federales para ayudar a la policía en Washington D.C. y patrullar las calles con el objetivo de amedrentar a los delincuentes que atemorizan a la ciudadanía.

“El presidente Trump ha ordenado una mayor presencia de las fuerzas del orden federales para proteger a ciudadanos inocentes. A partir de esta noche, no habrá refugio para los delincuentes violentos en Washington D. C. El presidente Trump se compromete a hacer que la capital de nuestra nación sea más segura para sus residentes, legisladores y visitantes de todo el mundo”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

A través de una publicación en la plataforma Truth Social, el jefe de la nación anticipó que al arrancar la próxima semana dará a conocer una actualización sobre los resultados de haber reforzado la seguridad en zonas hasta hace poco definidas por su alta peligrosidad.

“El lunes se celebrará una conferencia de prensa en la Casa Blanca que, en esencia, pondrá fin a la delincuencia violenta en Washington, D.C. ¡Pronto será uno de los más seguros!”, escribió.

Donald Trump ordenó reforzar la seguridad de Washington con patrullajes nocturnos donde participa personal de varias agencias. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

De acuerdo con la Casa Blanca, la Policía de Parques de Estados Unidos lidera una estrategia de patrullaje en las calles donde participan oficiales y agentes del FBI, personal de la Agencia de Control de Drogas (DEA), empleados de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), miembros de divisiones de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), oficiales del Servicio Secreto y elementos del Servicio de Alguaciles.

Aunque el presidente Trump ya había manifestado públicamente su descontento sobre la manera cómo la alcaldesa demócrata Muriel Bowser gestionaba la seguridad en la capital del país, la agresión que recientemente sufrió un exfuncionario del Departamento de Eficiencia Gubernamental a merced de un grupo de violentos adolescentes para despojarlo de su vehículo, impulso la idea de reforzar la seguridad en las calles.

De hecho, el republicano de 79 años solicitó actualizar las leyes con el objetivo de hacer posible que los adolescentes de 14 años o más sean juzgados como adultos.

