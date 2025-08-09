Finalmente capturan a sospechoso de tiroteo en un bar de Montana que dejó 4 muertos

Michael Paul Brown, el sospechoso acusado por la policía de abrir fuego dentro de un bar de Montana y matar a cuatro personas finalmente fue detenido.

Según fuentes consultadas por People, Brown fue ubicado detrás de The Ranch Bar, al oeste de la localidad de Anaconda, en la Carretera 1, y a solo 8 km al oeste de The Owl Bar, donde ocurrió el ataque.

“Es un buen día”, declaró el Fiscal General Austin Knudsen en una conferencia de prensa el viernes por la tarde. “Tenemos a nuestro hombre”.

El gobernador del estado, Greg Gianforte, publicó en X sobre el arresto y elogió la “increíble respuesta de las fuerzas del orden en todo Montana”.

El Servicio de Alguaciles de EE.UU. ofreció previamente una recompensa de 10,000 dólares por cualquier información que condujera al arresto o captura de Brown, de 45 años.

Las autoridades alegan que Brown disparó mortalmente a un camarero y a tres clientes dentro de The Owl Bar en Anaconda, Montana, el viernes 1 de agosto, según informó People.

Supuestamente, Brown huyó del lugar vistiendo únicamente pantalones cortos o ropa interior negros, como se ve en una foto compartida posteriormente por el Departamento de Justicia de Montana en Facebook.

Lee Johnson, del Departamento de Justicia de Montana, declaró previamente que las autoridades “localizaron la Ford F-150 blanca en la que Brown huyó del lugar”, aunque no se encontró al sospechoso dentro ni en los alrededores del vehículo.

En una conferencia de prensa celebrada el domingo 3 de agosto, el fiscal general de Montana, Austin Knudsen, calificó a Brown como “un individuo peligroso que ha cometido un crimen absolutamente atroz contra esta comunidad y estas víctimas”.

Las víctimas fueron identificadas días después del ataque como residentes de Anaconda: Daniel Edwin Baillie, de 59 años, Nancy Lauretta Kelley, de 64, David Allen Leach, de 70, y Tony Wayne Palm, de 74, según un comunicado de prensa compartido por el Departamento de Justicia de Montana. Kelley era camarero en el negocio, confirmó Knudsen.

Brown es un veterano del Ejército que sirvió en Irak entre 2004 y 2005, según un portavoz del Ejército consultado por The New York Times. También sirvió en la Guardia Nacional de Montana durante aproximadamente dos años, hasta marzo de 2008, según el mismo medio.

Sigue leyendo:

– Continúa la búsqueda de tirador de Montana sospechoso de matar a 4 personas.

– Tiroteo en Atlanta deja un muerto y 10 heridos en zona de vida nocturna.