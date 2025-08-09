La demócrata Eleni Kounalakis renuncia a sus aspiraciones de gobernar California

Eleni Kounalakis, vicegobernadora de California, renunció a sus aspiraciones de seguir en la carrera para buscar al sucesor de Gavin Newsom cuyo mandato concluye el próximo año.

“En este momento, creo que puedo tener el mayor impacto centrándome en el futuro de California.

Como Tesorera Estatal, aportaré un profundo compromiso con la responsabilidad fiscal, las oportunidades económicas y la inversión estratégica en las prioridades de nuestro estado, desde la vivienda asequible y la energía limpia hasta la infraestructura y la educación”, indica parte de un comunicado difundido por la política originaria de Sacramento.

La declinación de Kounalakis surge a raíz de su la baja respuesta que obtuvo de sus donantes, pues estaba muy rezagada en cuanto a los fondos que han recaudado otros aspirantes como su compañera de partido Katie Porter o bien los republicanos Steve Hilton, expresentador Fox News; y Chad Bianco, sheriff del condado de Riverside.

Durante el primer semestre del año, Eleni Kounalakis únicamente reunió $100,000 dólares, cantidad muy inferior con respecto a los $3,000,000 millones de dólares obtenidos en la mitad de tiempo por Katie Porter.

De hecho, las primeras encuestas muestran a la exrepresentante californiana figurando a la cabeza en cuanto al respaldo de la ciudadanía se refiere.

Eleni Kounalakis pretendía ser el relevo del gobernador Gavin Newsom. (Crédito: Rich Pedroncelli / AP)

Sin embargo, aún queda mucho tiempo por delante para definir quien será el abanderado demócrata para presentar en la boleta.

En la lista de aspirantes también aparece Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos; Toni Atkins, exlegislador estatal; y Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles.

Otro aspecto clave a tomar en cuenta es el respaldo hacia los aspirantes proveniente de personajes como Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, quien deberá inclinarse por algunos de los aspirantes restantes, pues previo a que Kounalakis diera un paso al costado parecía tener su apoyo.

Cabe señalar que todo el panorama rumbo a la designación interna del candidato demócrata a gobernador de California se ha modificado desde que la exvicepresidenta Kamala Harris decidió no participar en el proceso para concentrarse en una mejor opción en el futuro.

