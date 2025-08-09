Pato O’Ward saldrá desde la pole en Portland y mantiene vivas sus opciones de título

Pato O’Ward arrancará este domingo desde la primera posición en el Gran Premio de Portland, penúltima cita del calendario de la IndyCar 2025. El piloto de Arrow McLaren se benefició de la penalización de su compañero Christian Lundgaard, quien había clasificado primero pero retrocederá seis lugares por cambio de motor.

Para O’Ward, este resultado es más que un buen arranque: representa la oportunidad de acercarse a Alex Palou, líder del campeonato con una ventaja de 121 puntos.

El español, que partirá desde la quinta plaza, podría coronarse este mismo fin de semana si mantiene una diferencia de al menos 108 unidades.

Christian Lundgaard lays down the fastest lap in Portland qualifying! He will start P.7 due to a grid penalty (engine change).



Pato O'Ward will lead them to green tomorrow. pic.twitter.com/p8Jm26qkGS — INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) August 9, 2025

Clasificación apretada y errores costosos

En la primera fase de la sesión, Palou fue el más rápido de su grupo con un tiempo de 58.118, seguido por su compañero Kyffin Simpson. En el otro grupo, O’Ward dominó con 58.242, dejando atrás a Marcus Ericsson y Josef Newgarden.

La segunda ronda estuvo liderada por Felix Rosenqvist (58.1918), con los Arrow McLaren justo detrás: Lundgaard a +0.063 y O’Ward a +0.090. Palou, Power y Malukas completaron el pase al Fast 6, la ronda decisiva.

En esa última instancia, Lundgaard marcó 58.3939 segundos, pero la penalización le entregó la pole al mexicano. O’Ward se quedó a +0.141, mientras que Rosenqvist, Power, Malukas y Palou completaron el grupo. El catalán cometió un error y se salió de pista, perdiendo opciones de mejorar su crono.

“I think we have a shot at pole.” – Pato



It’s a P2 and P3 finish for Christian and Pato at the end of Group 2. 😤 — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) August 9, 2025

“Di lo mejor de mí, intenté ir lo más rápido posible, quizá fui un poco al límite. Pero estoy contento de estar en el Fast Six, de salir entre los seis primeros mañana y listo para pelear”, dijo Palou a Fox Sports.

O’Ward, por su parte, destacó el progreso del equipo: “Muy contento con esta gran clasificación, vamos a salir primeros, así que es lo mejor. Este fue nuestro circuito más difícil el año pasado, así que es un gran paso adelante”.

Escenarios para el campeonato

Si el regiomontano quiere prolongar la pelea hasta las últimas carreras, deberá superar a Palou por al menos 14 puntos en Portland o, en el peor de los casos, quedar a menos de 107 al finalizar la prueba. En cambio, si Palou logra terminar delante de O’Ward, o ser segundo con algún punto extra, podrá asegurar su cuarto título de IndyCar, tras los de 2021, 2023 y 2024.

Con un circuito que históricamente ha sido complicado para Arrow McLaren y la tensión por el título, la carrera del domingo promete ser decisiva no solo para el campeonato, sino también para la rivalidad creciente entre O’Ward y Palou.



