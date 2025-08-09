Suspenden partido entre Lions vs. Falcons tras terrible lesión de Morice Norris

El partido de pretemporada entre Detroit Lions y Atlanta Falcons fue suspendido la noche del viernes luego de una grave lesión sufrida por el safety Morice Norris, quien tuvo que ser retirado del campo en ambulancia tras permanecer cerca de 20 minutos siendo atendido por el personal médico.

Según informó el equipo de Detroit, Norris se encuentra en condición estable y conserva sensibilidad y movilidad en todas sus extremidades. El jugador de 24 años permanecerá hospitalizado durante la noche en el Grady Memorial Hospital de Atlanta para observación.

“Morice Norris está en condición estable y con movimiento en todas sus extremidades. Queremos agradecer a la organización de los Falcons, al equipo médico del Mercedes-Benz Stadium y al personal de Grady por su apoyo”, señaló el comunicado oficial de los Lions.

Morice Norris se lesionó en el último cuarto

Norris resultó lesionado con 14:50 por jugarse en el último cuarto, al intentar taclear al corredor Nathan Carter. El impacto se produjo con el casco en el abdomen del rival, provocando que la cabeza del defensivo se echara bruscamente hacia atrás.

El ambiente en el campo se tornó tenso de inmediato. Kyle Allen, mariscal de campo de los Lions, comentó que la gravedad de la situación se evidenció por la rápida y masiva intervención del personal médico.

“Cuando ves tantas personas y sacan la camilla, sabes que es algo serio. Empezamos a orar por él y esperar lo mejor”, declaró Allen.

Decisión de suspender el partido

Tras la reanudación momentánea del juego, ambos equipos se alinearon sin ejecutar jugadas y dejando correr el reloj. Finalmente, con 6:31 restantes, un oficial anunció que el encuentro quedaba suspendido “por decisión de Nueva York”, con marcador 17-10 a favor de Detroit.

Los entrenadores Dan Campbell (Lions) y Raheem Morris (Falcons) coincidieron en que no era correcto continuar.

“Raheem es un hombre de clase. Sentimos que no era apropiado terminar el juego”, expresó Campbell.

“Fue lo correcto para ellos, para nosotros y para todos los que estábamos ahí”, agregó Morris.

