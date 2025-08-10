Pateador de los Jacksonville Jaguars conecta gol de campo de 70 yardas

Cam Little, el pateador de los Jacksonville Jaguars, logró lo impensable en el partido de pretemporada de su equipo contra los Pittsburgh Steelers: Consiguió anotar un gol de campo de 70 yardas antes los aficionados atónitos que atestiguaron la patada en el Everbank Stadium.

La importancia de este logro cobra relevancia cuando recordamos que el gol de campo más largo en la historia de la NFL en una temporada oficial es de 66 yardas y está firmado por Justin Tucker, quien el 26 de septiembre del 2021 convirtió el gol de campo ante los Detroit Lions en el Ford Field

Por ello, si la patada de Cam Little hubiera sido en un juego oficial, estaríamos ante un récord histórico de la NFL.

Pese a todo, como era de esperarse, Cam celebró efusivamente su gol de campo, que entró bien a la zona de anotación con 3 o 4 yardas de ventaja, el cual llegó al final de la primera mitad del juego que, en ese momento, se puso 14-9, ya que la anotación sirvió para acercar a los Jaguars.

Travis Hunter fue el primer jugador en llegar para felicitar a Cam Little con un choque de pecho, antes de que el resto de sus compañeros se uniera a la celebración.

Alguien le pasó el ovoide a Cam Little, quien lo sostuvo con orgullo mientras abandonaba el campo.

Cam se llevó el oviode con el que logró la hazaña. Crédito: Gary McCullough | AP

Al final, la conversión de la patada quedó solo como anécdota, ya que no hubo récord oficial y tampoco sirvió para ganar el partido, el cual terminó 31-25 a favor de los Steelers.

