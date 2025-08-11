ICE arrestó a inmigrante y a los días murió su esposa tras dar a luz: no le dejaron ir al velorio

La situación que vive Henry Vélez, un inmigrante colombiano en Estados Unidos, es tétrica. El hombre fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tan solo cuatro días después de que naciera su tercer hijo. Y peor todavía: su esposa falleció.

El pasado 13 de junio, Vélez y Rosa Andrea Ochoa le dieron la bienvenida al bebé, pero el 17 fue arrestado por los uniformados, quienes llegaron a su hogar ubicado en Brooklyn. Cinco días más tarde, Rosa perdió la vida en casa.

Para un reporte de Noticias Telemundo, la abuela de los tres menores y suegra de Henry, Yesenia Osorio, contó que su hija “se acostó y le dio un stroke”, es decir, un derrame cerebral o accidente cerebrovascular (ACV). “No aguantó esa presión, amaneció muerta”, comentó.

El inmigrante colombiano permanece detenido en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, y ni siquiera le permitieron asistir al velorio de su esposa. “Nosotros le pedimos a la corte que, por lo menos, le dejaran ir al entierro. Es su esposa, que vea a su hijo”, dijo Álex Arandia, abogado del caso.

Explicó que Henry Vélez fue detenido por no tener una documentación regular para residir en Estados Unidos, sin embargo, tiene más de 20 años en el país.

El inmigrante había viajado hasta 10 veces a Colombia en los últimos años

También aclaró que el hombre cometió un delito en 2015, pero que no estaba incluido en el caso de deportación. “Fue arrestado por posesión de sustancias controladas, pero lo soltaron un año después”, detalló el representante.

Asimismo, Vélez había viajado hasta 10 veces a Colombia en los últimos años y no ha tenido inconvenientes en su entrada y salida del país. El hombre trataba de arreglar su situación migratoria, luego de un caso de violencia doméstica del que fue víctima, indica el reporte.

Hasta el momento, Yesenia Osorio se encarga de los tres menores: el recién nacido, un pequeño de 6 y un adolescente de 17 años. Sin embargo, asegura que ha sido muy difícil asumir la responsabilidad. La abuela contó que su nieto mayor le expresó: “Mamá Yesenia ten cuidado, porque ya no tengo mamá, te pasa algo y no tengo quien me cuide”.

