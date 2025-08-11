window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Pareja de inmigrantes mexicanos decidió autodeportarse a su país y dejar atrás todo lo que construyeron en EE.UU.

Esta pareja de inmigrantes mexicanos vivió por 36 años en Estados Unidos, donde dejan a sus 2 hijos y 5 nietos

Inmigrantes en EE.UU. han optado por irse a sus países de origen para evitar detenciones y deportaciones

Inmigrantes en EE.UU. han optado por irse a sus países de origen para evitar detenciones y deportaciones Crédito: Gregory Bull | AP

Avatar de Julianis Caldera Torres

Por  Julianis Caldera Torres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó expandir las detenciones y deportación de inmigrantes en todo el país tras la llegada a la Casa Blanca para un segundo mandato como presidente, mientras las protestas contra sus políticas continúan.

Sus planes se basan en detenciones, reclusiones y deportaciones masivas tanto de personas que llevan mucho tiempo en el país como de otras recién llegadas, privando a esta comunidad de la oportunidad de pedir protección.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) someten a inmigrantes a detenciones arbitrarias, lo que ha ocasionado que muchos de ellos tomen la decisión de devolverse a su país, antes de ser detenidos e incluso enviados a otras naciones.

Pareja de inmigrantes mexicanos se devuelve a su país

Sergio y Eleuteria, son una pareja de nacionalidad mexicana que ha vivido en Estados Unidos sin un estatus legal por 36 años y ahora decidieron regresar a su país natal por el miedo a ser detenidos.

Ambos indicaron que regresan a Puebla con incertidumbre de su futuro, especialmente cuando tenían toda su vida en Estados Unidos donde se establecieron para salir adelante, ahora les toca dejar todo atrás.

Al decidir regresar a México dejan atrás su trabajo, pero también parte de su familia, pues en EE.UU., se quedan sus 2 hijos y 5 nietos que tienen la nacionalidad americana, para ellos, el sueño norteamericano se derrumbó.

Después de 36 años en suelo norteamericano, bajo condición de indocumentados, Sergio y Eleuteria están preparados para devolverse a México junto a su mascota, una cotorra de nombre Petaca.

“Tienes que tomar la decisión entre comer o pagar renta, aparte de la amenaza de quitarnos la asistencia médica. Tenemos temor a que nos detengan por ser indocumentados, es algo frustrante que no puedas ni salir, que no puedas vivir una vida tranquila”, comentó Sergio en conversación con Telemundo.

Ambos estaban acostumbrados a acudir a la iglesia, pero ya no han podido volver a hacerlo por miedo a una redada o detención masiva por parte de las autoridades de seguridad, obligándolos a mantenerse encerrados en su hogar.

“Tengo muchos sentimientos encontrados, mucho miedo porque lo que dejo aquí jamás lo voy a volver a ver, no voy a volver a ver a mi hija. Me duele mucho, para mí se acabó porque se quedan mis hijos y mis nietos. El gran amor de mi vida, mi ilusión, ahí se quedó”, expresó con nostalgia Eleuteria.

En esta nota

ICE inmigrante mexicano inmigrantes USCIS
Trending
Contenido Patrocinado
Trending