Mascherano tras goleada del Orlando City a Inter Miami: “Estoy muy preocupado”

El Inter Miami cayó goleado 4-1 ante el Orlando City en el Clásico de Florida que dejó a Javier Mascherano con grandes preocupaciones de cara a la temporada.

El entrenador argentino expresó que hubo solo un equipo en cancha y que al Inter Miami le faltó intensidad en todo el partido.

“El fútbol es fácil, a veces lo hacemos más complejo de lo que es. Cuando vos no estás al 100% cualquier equipo te desnuda. Hoy hubo un solo equipo que fue Orlando. No jugamos con la intensidad que se necesita jugar este partido”, dijo Javier Mascherano.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV (no Apple TV+)

Inter Miami está en el sexto lugar de la Conferencia Este con 42 puntos. El equipo de Lionel Messi está a 9 puntos de la cima y con tres partidos menos disputados.

“Nos superaron desde el primer minuto hasta el último, después del empate pudimos emparejar un poquito. Muy dolido, muy preocupado. Pero sobre todo, nos deja pensando que si realmente no quiere competir este no es el camino. El responsable soy yo porque soy el entrenador, no hay mucho que decir. Hubo un solo equipo en la cancha”.

Mascherano no quiso profundizar sobre el rendimiento de un jugador en específico y se responsabilizó por la dura derrota que los aleja, de momento, de los primeros lugares de la conferencia.

“Creo que hoy el equipo no tuvo el tono o la intensidad que necesitaba el partido, no creo que haya sido tema de cansancio. No hay excusa, los dos equipos veníamos de la Leagues Cup. Teníamos la misma necesidad de ganar. Los dos repetimos la mayoría de los jugadores, pero había un equipo que tenía más hambre que otro”, siguió el argentino.

Javier Mascherano acepta culpa en rendimiento de Inter Miami

Mascherano aceptó gran parte de la responsabilidad por cómo jugó el equipo y también destacó que este partido servirá para saber si quieren seguir compitiendo de cara al final de la temporada.

“El responsable soy yo, juega el que yo digo que tiene que jugar y no juega el que yo digo que no tiene que jugar. La responsabilidad es mía, me hago cargo. Es un partido que nos muestra, tiene que ser un partido bisagra de acá a final de temporada de lo que queremos ser si lo que veníamos siendo o lo de hoy”, finalizó.

Sigue leyendo:

– Denuncian ataque con “bombas y petardos” contra sede del Palmeiras en Brasil

– Heung-min Son debuta en la MLS consiguiendo un penalti decisivo para LAFC

– América sufre con tormenta eléctrica y abucheos para vencer apenas 1-0 al Querétaro