Denuncian ataque con “bombas y petardos” contra sede del Palmeiras en Brasil

El centro de entrenamiento del Palmeiras, uno de los clubes más importantes del fútbol brasileño, fue blanco de un violento ataque durante la madrugada de este domingo. A través de un comunicado en redes sociales, la institución denunció que varias personas arrojaron “bombas y petardos” al complejo, poniendo en riesgo a jugadores y trabajadores que se encontraban concentrados para el partido de esta jornada ante el Ceará, por el Campeonato Brasileño.

Según la versión oficial, el hecho ocurrió en las afueras de São Paulo, donde está ubicado el centro deportivo. “Vándalos atacaron cobardemente, poniendo en riesgo la integridad física de los jugadores y de colaboradores”, expresó el club en su mensaje. Palmeiras también divulgó dos grabaciones captadas por cámaras de seguridad que muestran a cinco individuos encapuchados acercándose al portón principal y lanzando artefactos pirotécnicos hacia el interior.

En las imágenes se observa cómo, tras las primeras explosiones, cuatro de ellos se retiran, mientras uno permanece encendiendo más dispositivos. Otro video muestra la llegada de un vehículo del que bajan cajas y otros objetos, que luego serían usados en el ataque.

El club aseguró que no hubo heridos, pero afirmó que no se dejará amedrentar. “No nos intimidaremos frente a los actos violentos practicados por un grupo de criminales e iremos hasta el final para que los responsables enfrenten las consecuencias”, señaló. Además, Palmeiras ya entregó a la Policía Civil todo el material audiovisual para colaborar con la investigación.

Tensión creciente entre la afición y la directiva

El incidente se produce en medio de un clima hostil entre parte de la hinchada, la dirigencia y el cuerpo técnico. La tensión se intensificó el pasado miércoles, cuando el equipo quedó eliminado de la Copa de Brasil tras caer por un marcador global de 3-0 ante su eterno rival, Corinthians.

Durante ese partido, la afición lanzó insultos contra la presidenta Leila Pereira y el entrenador Abel Ferreira. El técnico respondió con aplausos hacia las gradas, un gesto interpretado como irónico, lo que aumentó el malestar.

El viernes, Pereira pidió públicamente “un poco de paciencia” a la afición, pero lejos de calmar los ánimos, aparecieron carteles con mensajes ofensivos en las inmediaciones del estadio Allianz Parque.

Palmeiras insistió en que la violencia no debe formar parte del fútbol. “No podemos tolerar, mucho menos normalizar, que el fútbol se transforme en un ambiente cada vez más tóxico, en el que la paz esté bajo riesgo permanente”, concluyó el comunicado.



