Mercurio retrógrado termina liberando la suerte para 4 signos

El 11 de agosto de 2025, Mercurio se estaciona directo en Leo cerrando un ciclo de introspección y desafíos comunicativos que ha afectado a todos los signos.

Sin embargo, 4 signos del zodiaco sentirán una liberación especial: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. El universo les abre el camino hacia la claridad, el amor propio y nuevas oportunidades.

Estos signos fijos, conocidos por su fuerza y determinación, verán cómo se alinean las energías para avanzar en áreas clave de su vida.

¿Qué les espera ahora que Mercurio finalmente terminó su retrógrado? Basándonos en las predicciones de Parade.com, aquí te decimos lo que les auguran los astros.

1. Tauro

Durante las semanas pasadas, Mercurio retrógrado te llevó a reflexionar sobre tu hogar, tu familia y tu sentido de pertenencia. Quizás reviviste recuerdos o enfrentaste conversaciones pendientes.

Con Mercurio directo, Tauro tiene luz verde para avanzar en proyectos de redecoración o mudanza, sanar dinámicas familiares complicadas y fortalecer relaciones cercanas con comunicación sincera.

Tu momento de prosperidad llega cuando reconoces tu resiliencia y reclamas tu espacio con seguridad.

Las tensiones se disipan y la armonía regresa, permitiéndote construir un entorno que te nutra y te inspire.

2. Leo

Este verano, Leo ha estado en el centro de atención, pero no siempre de manera cómoda. Mercurio retrógrado en tu signo pudo generar dudas sobre tu valor y resucitar historias del pasado.

Ahora, con el planeta directo en Leo recuperas tu voz y valentía para expresarte sin disculpas, ganas claridad en tus objetivos personales, atraes oportunidades y personas que resuenan con tu energía auténtica.

Es el momento perfecto para mostrar tus talentos, lanzar proyectos creativos y abrirte a nuevas conexiones. Tu carisma está en su punto más alto, y las puertas que antes estaban cerradas comienzan a abrirse.

3. Escorpio

Para Escorpio, Mercurio retrógrado removió temas laborales y de reputación. Puede que hayas enfrentado retrasos o críticas inesperadas, pero estas experiencias han afinado tu visión y propósito.

Con el planeta directo, tu panorama profesional mejora; surge la oportunidad de liderar con autenticidad, se presentan proyectos audaces que impulsan tu carrera y llega un reconocimiento que valida tu esfuerzo reciente.

Es hora de brillar en tus propios términos, demostrando que tu capacidad de adaptación y tu enfoque estratégico son tu mayor fortaleza.

4. Acuario

Las últimas semanas te hicieron reevaluar tus relaciones más importantes. Mercurio retrógrado expuso problemas y te llevó a pensar qué vínculos valen tu energía..

Ahora, Acuario avanza con más seguridad mejorando la comunicación con pareja, amigos o socios. Establece límites claros que protegen tu bienestar y abre la puerta a nuevas conexiones que nutren tu crecimiento.

El final de este ciclo trae oportunidades para formar alianzas beneficiosas y fortalecer lazos existentes con base en el respeto mutuo y la autenticidad.

Cómo aprovechar la energía después de Mercurio retrógrado

Si eres uno de estos 4 signos, este es el momento, además, de:

Tomar decisiones importantes con claridad mental.

Retomar proyectos pausados.

Comunicarte con seguridad y transparencia.

El tránsito de Mercurio directo en Leo favorece la confianza, la creatividad y la determinación. Aunque todos los signos sentirán un alivio general, Tauro, Leo, Escorpio y Acuario tienen la ventaja cósmica para avanzar con paso firme hacia sus metas.

