Pete Hegseth suma críticas por video que dice que a las mujeres no se les debería permitir votar

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, volvió a ser tema de conversación luego de que recientemente difundió un video en el que varios pastores dicen que ya no se debería permitir que las mujeres voten, lo que llevó a una organización evangélica progresista a expresar su preocupación.

Hegseth republicó parte del discurso del pastor Doug Wilson, un nacionalista cristiano que cofundó la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas (CREC) con sede en Idaho. En el segmento, plantea la idea de que las mujeres no voten.

“Me gustaría ver esta nación siendo una nación cristiana y me gustaría que este mundo fuera un mundo cristiano”, dijo Wilson.

Más adelante en el video, Wilson dice que no cree que las mujeres deban ocupar puestos de liderazgo en el ejército o poder desempeñar roles de combate de alto perfil.

Una declaración del portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo que Hegseth “es un orgulloso miembro de una iglesia afiliada” al CREC.

“El secretario aprecia mucho muchos de los escritos y enseñanzas del Sr. Wilson”.

Hegseth y su familia asistieron al servicio inaugural de la iglesia de Wilson en Washington en julio, según CNN.

La difusión del video de Hegseth se produjo mientras la administración Trump intensifica sus esfuerzos para promover el nacionalismo cristiano. Esta iniciativa surge tras la renovada alianza del mandatario con la derecha cristiana en su segundo mandato presidencial, cuyas medidas incluyen una orden ejecutiva que crea un grupo de trabajo federal para investigar lo que él llama “sesgo anticristiano” en las agencias gubernamentales.

El presidente también creó una oficina de fe en la Casa Blanca en febrero , diciendo que le haría recomendaciones “sobre cambios en políticas, programas y prácticas” y consultaría con expertos externos para “combatir el sesgo antisemita, anticristiano y otras formas de sesgo antirreligioso”.

En mayo, Hegseth invitó a su pastor personal, Brooks Potteiger, al Pentágono para dirigir el primero de varios servicios de oración cristianos que el secretario de Defensa ha celebrado dentro del edificio gubernamental durante el horario laboral. Los empleados y militares del Departamento de Defensa afirmaron haber recibido invitaciones al evento en sus correos electrónicos gubernamentales.

La primera enmienda de la Constitución estadounidense prohíbe al gobierno establecer una religión de Estado. Sin embargo, la oficina administrativa de los tribunales estadounidenses afirma que la definición precisa de “establecimiento” en ese contexto ha sido históricamente confusa, especialmente considerando que la Constitución también protege el derecho de todos los ciudadanos a practicar su religión libremente.

