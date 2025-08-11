Ryan García desmiente que rechazó pelea con Teófimo López

Ryan García desmintió que haya rechazado una pelea con Teófimo López, campeón de peso welter junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), a través de sus redes sociales.

En una publicación en su cuenta en X, García le respondió de forma burlona dando a entender que lo expresado por López es una mentira, ya que Golden Boy Promotions aseguró que esta sería la pelea que buscarían.

“Cap cap cap lo siento, muchachos, tienen que lidiar con esto“, escribió el peleador californiano.

Cap cap cap sorry you guys have to deal with this https://t.co/lH5Fp3F4Im — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) August 9, 2025

Ryan García quería que su siguiente paso fuera la revancha con Rolando ‘Rolly’ Romero -campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)-, pero su promotor Óscar de la Hoya dijo que lo mejor era que el californiano concretara una pelea con Teófimo López en su regreso luego de su cirugía en la mano.

De hecho, King Ry cambió de opinión y aseguró que está abierto a pelear con The Takeover, ya que considera que es su kriptonita y lo noquearía sin ningún problema.

Tanto López como García tienen tiempo retándose y provocándose en redes sociales, pero no han podido concretar el combate. La última vez que subieron al ring fue el pasado 2 de mayo en el Times Square de Nueva York.

King Ry encabezó esa cartelera y perdió por decisión unánime ante Rolly Romero, mientras que Teófimo López defendió su cinturón al derrotar a Arnold Barboza Jr. también en las tarjetas de los jueces. Como ambos no tiene compromisos programados, este podría ser el siguiente paso para los dos.

Teófimo López aseguró que Ryan García no quiso pelear con él. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso welter júnior el pasado 2 de mayo. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

