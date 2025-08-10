Teófimo López dice que Ryan García rechazó enfrentarlo

Teófimo López, campeón de peso welter junior de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), afirmó en sus redes sociales que Ryan García rechazó pelear con él a continuación a pesar de que el mismo californiano mostró interés en enfrentarlo.

En una publicación en su cuenta en oficial en X, López reveló que su equipo se contactó con Óscar de la Hoya, promotor de King Ry y quien quería concretar este duelo, pero la respuesta no fue la esperada.

“Mi equipo le dijo a Óscar de la Hoya que pelearíamos con Ryan García a continuación y su equipo lo rechazó”, escribió.

My team told @OscarDeLaHoya we’d fight @RyanGarcia next, and his management turned it down. — Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) August 9, 2025

Ryan García quería que su siguiente paso fuera la revancha con Rolando ‘Rolly’ Romero -campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)-, pero su promotor Óscar de la Hoya dijo que lo mejor era que el californiano concretara una pelea con Teófimo López en su regreso luego de su cirugía en la mano.

De hecho, King Ry cambió de opinión y aseguró que está abierto a pelear con The Takeover, ya que considera que es su kriptonita y lo noquearía.

Tanto López como García tienen tiempo retándose y provocándose en redes sociales, pero no han podido concretar el combate. La última vez que subieron al ring fue el pasado 2 de mayo en el Times Square de Nueva York.

King Ry encabezó esa cartelera y perdió por decisión unánime ante Rolly Romero, mientras que Teófimo López defendió su cinturón al derrotar a Arnold Barboza Jr. también en las tarjetas de los jueces. Como ambos no tiene compromisos programados, este podría ser el siguiente paso para los dos.

Teófimo López, de 27 años, defendió su cinturón de peso welter júnior el pasado 2 de mayo. El estadounidense con ascendencia hondureña cuenta con marca de 22 triunfos (13 por la vía rápida) y una derrota en su carrera profesional.

Por su parte, Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

