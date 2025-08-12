Álvaro Morata vuelve a la Serie A de Italia

Álvaro Morata ya es oficialmente jugador del Como 1907. El delantero español, capitán de la selección nacional, se incorpora cedido por el Milan al equipo dirigido por Cesc Fàbregas, tras un acuerdo que también involucró al Galatasaray, club donde jugó la última mitad de la temporada.

La operación no fue sencilla. El Galatasaray mantenía la cesión de Morata hasta 2026, pero el club turco anunció este martes la rescisión del contrato.

En su despedida, el atacante criticó a la directiva: “Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se mantuvieron… me quedé sin más remedio que renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado”.

Un Como con sello español

El equipo lombardo, que la campaña pasada finalizó décimo en su regreso a la élite tras 21 años, cuenta con una amplia presencia de jugadores españoles. Sergi Roberto, Álex Valle, Iván Azón, Alberto Moreno, Jesús Rodríguez y Jacobo Ramón integran el plantel, junto a un cuerpo técnico liderado por Fàbregas, con quien Morata coincidió en la selección y en el Chelsea.

En sus primeras palabras como jugador del Como, el madrileño expresó su entusiasmo: “Estoy muy contento de haber llegado a Como… se nota que hay mucha ambición. Prometo dar el 200 % en cada entrenamiento y en cada partido”. El club anunció que la cesión incluye una obligación de compra.

Fàbregas no escatimó elogios hacia su nuevo delantero: “Es un jugador inteligente, capaz de rendir en los momentos cruciales, y un compañero que inspira a todos”.

Morata vuelve a la Serie A después de sus etapas en Juventus y Milan. En la última campaña marcó seis goles con los “rossoneri” antes de su paso por Turquía. Con una carrera que incluye títulos en España, Italia, Inglaterra y Turquía, así como la reciente Eurocopa con la selección, el delantero suma experiencia y liderazgo a un Como que busca asentarse en la parte alta de la tabla y aspirar a puestos europeos.

El club, que en los últimos años fichó a figuras como Raphael Varane, Dele Alli y Pepe Reina, mantiene su apuesta por combinar juventud y veteranía. La llegada de Morata refuerza ese plan y confirma que el proyecto de Fàbregas en Como quiere ir más allá de la permanencia en la Serie A.



