Profesora de Illinois se declaró culpable de abusar de un niño de 11 años a quien invitó a su casa a jugar

Una exmaestra sustituta de Illinois se declaró culpable de agresión sexual criminal, tras ser acusada el año pasado de haber invitado a un estudiante de 11 años a su casa antes de agredirlo sexualmente.

La demanda interpuesta por los padres de la víctima contra Ally Bardfield, de 34 años, señala que el niño fue invitado a jugar.

Bardfield se declaró culpable durante una audiencia judicial, según los medios locales WCIA, Fox 32 y WCIS.

La acusada, quien fue maestra sustituta en el sistema de Escuelas Públicas de Decatur, deberá comparecer nuevamente ante el tribunal en septiembre para la lectura de sentencia, según WCIA. El mismo medio informó que podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

Su comportamiento salió a la luz el pasado abril. Las autoridades detallaron que el niño visitó la casa de Bardfield varias veces en 2023 y que regresó a la casa de la exprofesora sustituta dos veces más en mayo de 2024. WCIS informó que el niño se quedó a dormir en casa de Bardfield al menos una vez.

Según un comunicado del Departamento de Policía de Mt. Zion al momento del arresto de Bardfield, la madre del niño dijo que notó que su hijo actuaba “de manera diferente” después de la segunda visita a la casa de la maestra en mayo de 2024.

La mujer declaró a la policía que luego revisó el teléfono del niño de 11 años y descubrió mensajes sexuales entre el menor y su maestra, así como pagos de CashApp de hasta $700 dólares enviados por la acusada al niño, según la WCIA.

Al ser confrontada por la policía, Bardfield inicialmente les dijo a los investigadores que el niño le había hecho insinuaciones.

El Departamento de Policía de Mt. Zion declaró en abril pasado que Bardfield era una maestra sustituta de larga trayectoria asignada a la clase de sexto grado del niño.

“Estas acusaciones son impactantes, especialmente cuando el presunto agresor es una persona de confianza”, declaró el departamento de policía.

“El Departamento de Policía de Mt. Zion está plenamente comprometido a trabajar con las víctimas y sus familias mientras lidian con el trauma derivado de estos incidentes”, añadió.

