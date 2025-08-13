Joven latina cuenta su extraña cita romántica con un chico: se devolvió en bus y él en taxi

Lo que parecía ser el inicio de una historia romántica terminó en un relato viral sobre la cita más rara que vivió Kiari Hernández, una joven argentina que decidió compartir su experiencia en TikTok.

Su video se convirtió en tema de conversación en redes sociales, sumando miles de comentarios y reacciones, además de un debate sobre conocer nuevas personas a través de aplicaciones.

Todo comenzó cuando hizo “match” con un chico que le resultó muy atractivo. “Era muy lindo, muy alto. Yo dije: ‘Arrancamos bien’”, contó en la grabación. Sin embargo, lo que empezó con entusiasmo fue tomando un giro inesperado a medida que avanzaba la noche.

“Clases de baile”, confesiones muy profundas y banderas rojas por doquier

El joven insistió en llevarla a un lugar con música, ya que sabía que ella era bailarina, y le pidió que le enseñara algunos pasos. Aunque la propuesta no sonaba mal, Kiari jamás se imaginó que este le solicitaría una “clase” en la primera cita.

Sin embargo, la conversación empezó a volverse realmente incómoda cuando él se sinceró más de la cuenta. “Me contó que lo habían echado de muchos colegios por agarrarse a trompadas, que tuvo problemas con sustancias y cosas que no estaban dentro del marco legal”, reveló Hernández.

“Para mí eran todas red flags”, añadió en el video. Y a pesar de toda esta polémica, la velada continuó: visitaron algunos bares y hasta jugaron al Jenga. Pero la química nunca apareció.

El momento más extraño llegó al final. Cuando Kiari comentó que regresaría a su casa en colectivo (bus), él soltó una frase que la dejó pensando: “No tenés pinta de tomarte el bondi vos”, un frase coloquial en la que quiso indicarle que “no tiene pinta de tomar buses”.

Para la joven, el comentario fue desconcertante, no solo por el prejuicio implícito, sino por lo que vino después. “Si me vas a decir eso, al menos tené el gesto. Igual, capaz si compartíamos el taxi se volvía más incómodo el momento de despedirnos. Pero fue raro”, reflexionó.

Y para rematar la faena, mientras ella se subía al bus, él pedía un taxi para volver a casa.