Michelle Obama revela que su esposo es supersticioso y acostumbra portar amuletos

Michelle LaVaughn Robinson Obama, exprimera dama de la nación, ventiló que su esposo Barack es supersticioso y acostumbra portar amuletos de buena suerte en el bolsillo de su pantalón.

Durante una nueva emisión del pódcast que conduce con su hermano Craig Robinson, la demócrata originaria de Chicago compartió una faceta poco conocida del expresidente Barack Hussein Obama II, su apego a los talismanes.

“Durante su primera campaña, la gente vino y le dio sus amuletos de la suerte, ya sabes, podría ser una pequeña pata de conejo, un pequeño Buda o lo que fuera. Él guardaba todas esas cosas, tiene un cajón lleno de ellas. Hasta hoy toma algunas y las pone en su bolsillo”, mencionó.

Cerca del final de su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, en una entrevista concedida a la YouTuber Ingrid Nilsen, el exmandatario nacido en Hawái le mostró cuatro de los amuletos que solía portar, entre ellos un rosario que, en su momento, le obsequió el Papa Francisco.

“Si a veces me siento cansado o desanimado, puedo meter la mano en el bolsillo y decir: ‘Eso es algo que puedo superar porque alguien me dio el privilegio de trabajar en estos temas que les afectan. Será mejor que vuelva a trabajar’”, expresó.

A diferencia de su esposa Michelle, quien sostiene ya no estar interesada en mantenerse ligada a la política, Barack Obama encabeza el esfuerzo de reorganizar al Partido Demócrata. (Crédito: Erin Hooley / AP)

Otros de los amuletos que forman parte de la colección de Barack Obama y que le fueron regalados por sus simpatizantes son una pequeña estatua de Buda, una ficha de póquer, un dios mono hindú conocido como Hanuman, y una cruz copta.

Muy probablemente en alguno de esos talismanes se apoya el expresidente al intentar recabar los donativos necesarios para reestructurar al Partido Demócrata de cara a las elecciones intermedias donde tratará de arrebatarle algunas posiciones claves a los conservadores.

Mientras tanto, el político afroamericano también permanece pendiente ante la posibilidad de que pueda ser parte de una investigación sugerida por Donald Trump con el objetivo de demostrar que presuntamente trató de relacionarlo con el gobierno ruso para evitar su victoria en las elecciones presidenciales efectuadas en 2016.

“Es hora de perseguir a la gente. A Obama lo atraparon directamente. Esto fue traición. Intentaron robar las elecciones”, enfatizó el republicano de 79 años hace un par de semanas durante un encuentro con la prensa.

Sigue leyendo:

• Michelle y Barack Obama coproducirían una serie de comedia

• Michelle Obama ahora se dedica a promover bebidas de la compañía que cofundó

• Michelle Obama descarta volver a dar discursos políticos o apoyar a más candidatos