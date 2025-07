Michelle y Barack Obama coproducirían una serie de comedia

Como parte de las celebraciones que giran en torno a los 250 años de la independencia estadounidense, la compañía de medios creada por Michelle Obama y Barack Obama producirá una serie de comedia en sociedad con el actor Larry David.

Aunque la serie todavía no tiene título, se centrará en la historia estadounidense desde una perspectiva nunca antes vista.

De acuerdo con un comunicado emitido por Warner Bros. Discovery, el proyecto de sketches constará de seis episodios los cuales serán transmitidos en las plataformas de HBO.

“Querían honrar el 250º aniversario de Estados Unidos y celebrar la historia única de nuestra nación en esta ocasión especial”, indica parte de la misiva.

La serie estará protagonizada por Larry David y será dirigida por Jeff Schaffer.

Al respecto, el demócrata Barack Obama emitió una declaración a través de la cual describe su nueva experiencia de trabajar en un proyecto al lado de un actor.

“Me he sentado a la mesa con algunos de los líderes más difíciles del mundo y he luchado con algunos de nuestros problemas más intratables. Nada me ha preparado para trabajar con Larry David”, indicó.

Michelle y Barack Obama pretenden abrirse camino en la industria del entretenimiento. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Al parecer, desde que los demócratas perdieron la Casa Blanca y el Senado durante las elecciones de noviembre, tanto el expresidente de la nación como su esposa han decidido explorar proyectos alternativos a la política.

En este sentido, Michelle Obama lleva la delantera, pues además de haberse asociado para lanzar al mercado nuevas bebidas energéticas, también debutó como presentadora de un podcast donde no tienen cabida temas relacionados con la política.

De hecho, la abogada afroamericana se ha comprometido a no volver a emitir ningún discurso político ni apoyar a campañas de aspirantes a ocupar cargos políticos.

Con respecto a Barack Hussein Obama, después de haber apoyado las candidaturas presidenciales de Joe Biden y Kamala Harris, ha tratado de mantenerse alejado de los reflectores de los medios informativos en espera de que el Partido demócrata se reestructure para volver a contender.

