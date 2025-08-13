PSG vs. Tottenham, en vivo: dónde ver, horario y alineaciones probables del duelo por la Supercopa de Europa

El Bluenergy Stadium (Stadio Friuli), Udine, Italia, será el escenario del duelo entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham. Estos dos conjuntos se enfrentarán por la Supercopa de Europa en el primer trofeo de la temporada 2025/2026.

Este será el primer partido oficial entre estos dos conjuntos. El PSG y Tottenham ya se había enfrentado en un duelo amistoso en 2017 (International Champions Cup). En aquel encuentro, los Spurs se llevaron el triunfo 4-2.

El PSG tiene la posibilidad de jugar esta copa después de haber ganado la UEFA Chmapions League con una aplastante victoria en la final 5-0 sobre el Inter de Milan.

El Tottenham se ganó su derecho a luchar por este trofeo después de quedarse con la UEFA Europa League en una apretada victoria 1-0 en la final contra el Manchester United.

En cuanto a los nuevos rostros de este partido, el Paris Saint-Germain se ha movido poco en el mercado. El conjunto francés adquirió a los porteros Renato Marín y Lucas Chevalier; el defensor Ilya Zabarnyi y al delantero Ibrahim Mbaye.

Por su parte, el Tottenham fue mucho más activo en el mercado. El conjunto inglés se ha gastado más de $130 millones de dólares en incorporaciones como las de Mohammed Kudus,Mathys Tel, Kevin Danso, Luka Vuskovic, Kota Takai, João Palhinha y Max McFadden.

Horarios y dónde ver el partido entre el PSG y Tottenham

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET / 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos:

Alineación probable del Tottenham

Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Odobert; Richarlison.

Alineación probable del PSG

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

