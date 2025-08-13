PSG vs. Tottenham, en vivo: dónde ver, horario y alineaciones probables del duelo por la Supercopa de Europa
El fútbol europeo esta a punto de comenzar. PSG y Tottenham se jugarán el primer torfeo del año. Conoce los detalles de la Supercopa de Europa
El Bluenergy Stadium (Stadio Friuli), Udine, Italia, será el escenario del duelo entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham. Estos dos conjuntos se enfrentarán por la Supercopa de Europa en el primer trofeo de la temporada 2025/2026.
Este será el primer partido oficial entre estos dos conjuntos. El PSG y Tottenham ya se había enfrentado en un duelo amistoso en 2017 (International Champions Cup). En aquel encuentro, los Spurs se llevaron el triunfo 4-2.
El PSG tiene la posibilidad de jugar esta copa después de haber ganado la UEFA Chmapions League con una aplastante victoria en la final 5-0 sobre el Inter de Milan.
El Tottenham se ganó su derecho a luchar por este trofeo después de quedarse con la UEFA Europa League en una apretada victoria 1-0 en la final contra el Manchester United.
En cuanto a los nuevos rostros de este partido, el Paris Saint-Germain se ha movido poco en el mercado. El conjunto francés adquirió a los porteros Renato Marín y Lucas Chevalier; el defensor Ilya Zabarnyi y al delantero Ibrahim Mbaye.
Por su parte, el Tottenham fue mucho más activo en el mercado. El conjunto inglés se ha gastado más de $130 millones de dólares en incorporaciones como las de Mohammed Kudus,Mathys Tel, Kevin Danso, Luka Vuskovic, Kota Takai, João Palhinha y Max McFadden.
Horarios y dónde ver el partido entre el PSG y Tottenham
Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET / 12:00 horas PT.
Transmisión en Estados Unidos:
Alineación probable del Tottenham
Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Palhinha; Kudus, Sarr, Odobert; Richarlison.
Alineación probable del PSG
Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.
