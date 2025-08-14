Capturan a recluso que escapó mientras era trasladado en aeropuerto de Seattle

Las autoridades del Departamento de Correcciones del Estado de Washington confirmaron que John Nino, de 20 años, escapó de la custodia en el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma poco antes de las 8 p. m. del martes y poco más de 24 horas después fue capturado nuevamente.

El prisionero, que estaba bajo supervisión comunitaria por robo en segundo grado y tenía una orden de arresto por incumplir con las reuniones de control, había sido detenido días antes en Nuevo México y era trasladado de regreso a Washington.

Según el comunicado oficial, Nino huyó mientras era escoltado por oficiales, cruzó las vías del tren y se dirigió hacia la autopista 99, cerca de las instalaciones aeroportuarias, antes de desaparecer.

Nino fue detenido en Tacoma poco después de las 4 pm del miércoles. Era un pasajero en un coche que los investigadores vieron a las 3:40 pm en el condado de King. Siguieron el vehículo hasta Tacoma y pudieron arrestarlo sin incidentes.

La ATF y la Oficina del Sheriff del Condado de King ayudaron a la Unidad de Respuesta Comunitaria del DOC con la investigación y el arresto, informó el Departamento de Correcciones del Estado de Washington.

Antecedentes y advertencia

No es el primer incidente de este tipo en el aeropuerto Sea-Tac este año. En mayo, Sedric Stevenson, de 29 años, logró evadir a las autoridades durante 45 días antes de ser detenido en Kentucky por múltiples delitos, entre ellos posesión de armas y metanfetamina.

La policía y funcionarios penitenciarios han desplegado un operativo para localizar a Nino, pero han pedido expresamente al público que no intente detenerlo y que reporte cualquier avistamiento a las autoridades locales.

