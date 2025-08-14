Habla la madre del adolescente hispano de 15 años, arrestado por ICE: “Me abrazó llorando”

“Me hicieron sentir como si fuésemos criminales”, con esa expresión Andreína Mejía rechaza el difícil momento que vivió junto a su hijo de 15 años, Valdemar Gutiérrez, cuando fue arrestado por agentes de ICE a la salida de una escuela en Los Ángeles.

El adolescente, de raíces hispanas pero con nacionalidad estadunidense, fue esposado parcialmente por los uniformados, ya que presuntamente lo confundieron con un pandillero que estaban tratando de localizar.

Pero debido a una discapacidad para hablar, que le impide comunicarse directamente, los agentes no entendieron su identificación y le detuvieron. El hecho provocó indignación en la comunidad de Los Ángeles, por lo que directivos escolares y la propia policía local intervino para su liberación.

Aunque finalmente lo soltaron, su madre asegura que fue una situación muy traumática. “Pensé que nos iban a chocar. Estos hombres se bajaron con armas y nos estaban apuntando. Me abrazó asustado, llorando”.

Según reseña La Nación, el joven es alumno de San Fernando High School, pero llegó con su madre a Arleta High School para acompañar a un familiar que iba a inscribirse.

Superintendente escolar denuncia que fue un arresto “sin justificación”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado para aclarar que los agentes de ICE “realizaban un operativo para detener al criminal indocumentado Cristian Alexander Vásquez Alvarenga”. Se trata de un salvadoreño acusado de pertenecer a la pandilla MS-13.

Según la agencia federal, el sujeto tiene antecedentes penales y reside en la zona de Arleta. Sin embargo, tanto Valdemar Gutiérrez como su madre insistieron en que no era él.

El superintendente del distrito escolar unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho, señaló que el arresto del adolescente fue “sin justificación”, argumentando que su discapacidad para hablar no fue considerada.

“No era un adulto, era un niño de 15 años. Esto no puede pasar (…) La liberación no le quitará lo que vivió”, añadió la autoridad.

Carvalho recordó que los niños en Estados Unidos ya han tenido suficiente desde la pandemia del COVID-19, además de los desastres naturales, por lo que “no deberían cargar con el peso adicional del miedo a cruzar las puertas de su escuela”.

De acuerdo con un reporte de Noticias Telemundo, miembros del Departamento de Policía de Los Ángeles, el personal educativo y voluntarios de la propia comunidad afirmaron que formarán perímetros de protección, alrededor de unas cien escuelas, con el objetivo de garantizar el paso seguro de los niños en el inicio del nuevo año escolar.

Te puede interesar:

· Esposa de inmigrante hablaba con él por teléfono cuando ICE lo arrestó

· Deportan a un niño de 5 años con cáncer de riñón: es trasladado junto con su madre a Honduras

· Antigua prisión en Tennessee será habilitada como centro de detención de inmigrantes