Clarissa Molina deslumbra en la alfombra roja de “Diario, Mujer, y Café” en Puerto Rico

Con mirada coqueta y enfundada en un atuendo digno de pasarela, así es como se dejó ver la dominicana Clarissa Molina durante su paso por la alfombra roja de la premiere de la cinta “Diario, Mujer, y Café”, escrita y dirigida por Roselyn Sánchez.

Desde su cuenta oficial de Instagram, la conductora de “El Gordo y la Flaca” colocó un carrusel de imágenes con las que dio una mirada inédita a lo que se vivió en el evento de estreno del proyecto cinematográfico del que forma parte.

Además de inmortalizar los mejores momentos de la velada, el post destacó gracias al despampanante atuendo que Clarissa Molina portó para la ocasión. Se trató de un elegante vestido en color turquesa, estilo “wrap-up” con cuello asimétrico y detalle de capa que elevó su propuesta en moda para esta velada.

Unas zapatillas plateadas con cristales y accesorios del mismo color fueron el complemento perfecto para su look. Esto sin dejar de lado el maquillaje glam que resaltó sus facciones y elegante coleta de caballo para su melena castaña.

“Un sueño más cumplido en una noche mágica en la premiere de @diariomujerycafemovie dirigida por @roselyn_sanchez what an honor and what a night!“, escribió la famosa para acompañar la publicación que a solo unas horas de salir a la luz ya había causado revuelo entre sus seguidores.

Por su parte, la directora de la cinta “Diario, Mujer, y Café”, Roselyn Sánchez, también recurrió a su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo obtenido durante la presentación de su nuevo proyecto en su natal Puerto Rico.

“¡Hermosa noche la de anoche! Que regalo compartir @diariomujerycafemovie con mi país Puerto Rico… Gracias por el amor, el apoyo y los abrumadores comentarios positivos hacia mi querida película. Soy muy afortunada“, expresó en su conmovedora reflexión.

