Dueña de un restaurante chino es detenida por ICE pese a estar casada con un estadounidense

La propietaria del restaurante de comida china, Kawaii Sushi en Peoria, Arizona, Kelly Yu, fue arrestada por ICE el pasado 28 de mayo y permanece detenida, desde entonces, en el Centro de Detención de Eloy, a pesar de estar casada con un ciudadano estadounidense, tener una hija ciudadana y no contar con ningún delito o falta en su historial.

Su situación ha generado atención nacional por el arraigo familiar y profesional que posee en EE. UU., lo que ha llevado a voces de ambos partidos políticos a pedir clemencia y reconsideración de su deportación.

El inicio de una travesía migratoria

De acuerdo con el medio Newsweek, Kelly Yu fue detenida por ICE después de un procedimiento migratorio rutinario. Las autoridades confirmaron que ingresó ilegalmente a EE. UU. en 2004 desde México y, un año después, en 2005, un juez federal emitió una orden de deportación.

Sus apelaciones posteriores fueron rechazadas, incluida una última denegación por parte del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en 2016.

Desde entonces, había vivido sin estatus legal, pero con un perfil bajo: sin antecedentes penales, con un negocio próspero y una familia establecida. A pesar de esto, las autoridades migratorias han decidido iniciar su deportación, basándose en la vigencia de esa orden judicial de casi dos décadas atrás.

Las raíces de Kelly Yu en EE. UU.

Yu huyó de China como una joven de 19 años, embarazada, para solicitar asilo debido a la política del hijo único vigente en su país. Desde su llegada, construyó una vida sólida: creó dos restaurantes exitosos, es madre de una hija nacida en EE. UU. que tiene la nacionalidad estadounidense, y se casó con un ciudadano americano con quien formó su familia.

Su restaurante emplea a decenas de personas y ella es reconocida por su compromiso con la comunidad local. A pesar de la falta de estatus migratorio, había logrado establecer una vida profesional, familiar y social profundamente enraizada.

Reacciones y panorama futuro

El caso ha generado el respaldo de figuras clave de la política estadounidense. Tal es el caso de Lisa Everett, líder republicana local, quien afirmó a Newsweek sobre el impecable papel que Kelly ha desempeñado como residente de este país: “Kelly es todo lo que queremos en una inmigrante. Es muy querida en su comunidad y devuelve”.

Por su parte, Brent Peak, activista demócrata, mencionó a FOX 10 Phoenix que Yu representa el tipo de persona que fortalece la comunidad: sin antecedentes, con arraigo familiar y empresarial.

En cuanto al futuro legal de Kelly Yu, se espera que procure clemencia ejecutiva o una medida humanitaria ante el gobierno federal. La comunidad local y legisladores han mostrado disposición para presionar en su favor, aunque el bloqueo legal por la última apelación denegada añade complejidad al caso.

