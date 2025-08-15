Kingsley Coman deja el Bayern y ficha por el Al Nassr de Cristiano Ronaldo

El Bayern Múnich confirmó este viernes la salida de Kingsley Coman al Al Nassr de Arabia Saudí, poniendo fin a una etapa de diez años marcada por títulos y momentos decisivos.

El extremo francés, de 29 años, llegó en 2015 cedido por la Juventus y dos años después se incorporó en propiedad al conjunto bávaro.

En su paso por Alemania, Coman levantó nueve títulos de la Bundesliga, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes y varios trofeos nacionales. Su gol más recordado fue el que dio la victoria al Bayern en la final de la Champions League 2020 frente al París Saint-Germain.

Una década de goles, asistencias y momentos clave

Coman disputó 339 partidos oficiales con el Bayern, anotando 72 goles y repartiendo 71 asistencias. Su velocidad y cambios de ritmo lo convirtieron en una pieza fundamental para el equipo, así como en un habitual de la selección francesa, con la que ha jugado 58 encuentros, marcado ocho tantos y ganado la Liga de Naciones 2021. También fue subcampeón del mundo en 2022 y de Europa en 2016.

El traspaso al Al Nassr, valorado en unos 25 millones de euros, incluye un contrato millonario para el jugador, que recibirá entre 20 y 25 millones de euros anuales. Según medios alemanes, el Bayern pidió que el acuerdo se cerrara rápidamente para tener margen de reacción en el mercado.

En su despedida, el club repasó algunos de sus momentos más memorables. El 12 de marzo de 2016, en un 5-0 ante el Werder Bremen, dio tres asistencias, dos a Thiago y una a Thomas Müller, siendo el jugador más determinante del encuentro. Días después, el 16 de marzo, en octavos de final de Champions ante la Juventus, asistió a Müller para forzar la prórroga y marcó el cuarto gol que selló una remontada histórica.

Pero su huella más imborrable llegó el 23 de agosto de 2020: con un cabezazo preciso a pase de Joshua Kimmich, firmó el 1-0 ante el PSG que valió la sexta Copa de Europa del Bayern.

Con su partida, la Bundesliga pierde a uno de sus extremos más desequilibrantes y el Bayern a un jugador que, más allá de los números, dejó huella en noches decisivas.



