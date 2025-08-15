Matías Almeyda incorpora a Erik Lamela en cuerpo técnico del Sevilla tras su retiro

El exfutbolista argentino Erik Lamela se une al cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla FC, tras anunciar oficialmente su retiro como jugador profesional.

La noticia fue confirmada este viernes por el propio entrenador en la previa del duelo ante el Athletic Club por LaLiga EA Sports.

Lamela, que vistió la camiseta del Sevilla entre 2022 y 2024, será parte del equipo técnico para la temporada actual. Almeyda, quien dirigió al exdelantero en el AEK Atenas, destacó sus cualidades humanas y su vínculo con el club:

“Tiene mucho que aportar. Es una persona sana, humilde y que quiere mucho a este club”, subrayó el entrenador argentino.

De compañero en River a ayudante en Sevilla

Almeyda recordó que conoció a Lamela cuando este tenía apenas 17 años en River Plate, y elogió la trayectoria de su compatriota, a la que calificó como “espectacular”.

Lamela, de 33 años, se retiró tras disputar 483 partidos como profesional, en los que anotó 84 goles y defendió las camisetas de River Plate, AS Roma, Tottenham Hotspur, Sevilla y AEK Atenas. Entre sus logros destacan un Premio Puskas en 2021 y una Europa League conquistada con el Sevilla.

El adiós de Lamela y sus problemas físicos

En su comunicado de despedida, Lamela reveló que los problemas en las caderas, que comenzaron hace más de una década, fueron decisivos para su retiro:

“En 2017 fui operado de ambas piernas, con la izquierda más afectada. Fue un año difícil y llegué a pensar que podía ser el final de mi carrera con solo 25 años”, explicó el exinternacional argentino.

Lamela representó a la selección argentina en el Mundial 2014 y en las Copas América 2015 y 2016, dejando una huella importante en el fútbol internacional.

Con su incorporación al cuerpo técnico, el Sevilla no solo gana experiencia, sino también el compromiso de un exjugador que conoce bien el vestuario y la exigencia del club andaluz.

