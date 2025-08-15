Miguel Varoni cuenta que desarrolló una obsesión por bajar de peso durante la pandemia

Con la personalidad frontal que lo caracteriza y sin miedo a mostrarse vulnerable, el actor Miguel Varoni abrió su corazón para contar una de las etapas más difíciles de su vida. Y es que además de la incertidumbre que vivió gracias a la pandemia por Covid-19, esta época se vio marcada por una obsesión para perder peso que le desencadenó varios problemas de salud.

De acuerdo con el relato del histrión, el encierro por pandemia lo llevó a subir muchas libras, alcanzando más de 250 libras: “Cuando llegó la pandemia, que fue en 2020, y nos encerramos, yo empecé a comer como una bestia (…) Llegué a pesar 114 kilos. No podía caminar; ya las rodillas, los tobillos, la espalda, sobre todo la espalda -yo siempre he sufrido de la espalda por la altura-, hernias, cosas“, comentó durante su paso por el ‘Ser 360 Pódcast’.

“Entonces llegó un punto en que dije: ‘Me tengo que operar’. Y Cathy (su esposa) fue la que me dijo: ‘Tienes que operarte'”, explicó. No obstante, la rápida perdida de peso que experimentó como resultado de este procedimiento quirúrgico terminó por envolverlo en un círculo vicioso difícil de romper.

“Cuando terminó ese proceso, volví a mi vida normal y empecé a bajar a velocidades impactantes y me empezó a gustar mucho eso (…) Me volví como medio loco con el tema de bajar de peso“, expresó durante la entrevista.

Estos nuevos hábitos en su vida lo llevaron a experimentar un declive en su salud que no estaba dispuesto a prolongar. Por esta razón, se acerco a profesionales de la salud que lo ayudaron a reencontrar un balance.

Para finalizar, Miguel Varoni aconsejo a quienes no están contentos con su cuerpo y consideran la cirugía bariátrica como una opción que es importante el acompañamiento de profesionales para no satanizar la comida y encontrar un balance: “Es importante saber manejarla (la cirugía)”, sentenció.

